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Стерлигов выгнал из своей хлебной лавки мужчину с серьгой в ухе
11 июля 2018, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]
Предприниматель Герман Стерлигов выгнал из своей хлебной лавки в центре Москвы, в которой буханки стоят не как в обычных магазинах, мужчину, заметив в ухе покупателя серьгу. Москвич захотел поинтересоваться, почем Стерлигов торгует своим хваленым хлебом, и заглянул в лавку на Новинском бульваре. Но его сразу предупредили, что хлеба не продадут из-за пирсинга в ушах.
Об этом инциденте мужчина написал в Инстаграм. На данный момент видео из сети удалено. По словам москвича, его не только отказались обслужить, но и выгнали из лавки с тумаками. Мужчина уточнил, что остановился у прилавка магазина "Хлеб и соль", когда возвращался из другого магазина, в которой можно было пройти только через лавку Стерлигова. Из-за отказа владельца магазина обсуживать, москвич попросил книгу жалоб, но ему было отказано, - сообщает НСН. Затем Стерлигов выбил телефон из рук друга Дудина, который снимал происходящее на телефон.
"Подошел человек и сказал что: "вы можете тут не стоять, потому что у вас серьги в ушах" и вас не будут обслуживать. Спустя какое то время он уехал, а в книге жалоб мне отказали. После чего неизвестный человек напал на меня со спины, схватил за шею, швырнул в перила лестницы. Нанеся тем самым травму руки. Затем последовал удар ладонью по щеке". (Орфография и пунктуация автора сохранены). Мужчина намерен обратиться в полицию, сообщает NEWSru.com.
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