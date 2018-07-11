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Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2018 году
11 июля 2018, 09:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
20-21 сентября в КТЗ Чемпион состоится крупный налоговый бизнес-форум "Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2018 году".
Почему важно быть на этом форуме:
1. Вы узнаете критерии выбора "жертвы" налоговой проверки, и какой план действий должен быть у предпринимателя.
2. Если ваш бизнес связан с получением наличных денежных средств, то вы узнаете, как уйти от этого метода или сделать его безопаснее.
3. Вы узнаете, до какой степени ваш бизнес может работать легально без ущерба для вашего кармана.
4. Вы узнаете, как сегодня государство лишает предпринимателя возможности снижения НДС и прибыли через обнальные конторы.
5. Разберем новые поправки в законодательстве, за которые могут посадить владельца, руководителя и бухгалтера.
6. Вы получите комплекс мер, который поможет вам предотвратить утечку конфиденциальной информации из компании.
Ведущие форума:
Владимир Туров (г. Москва) — руководитель юридической компании «Туров и партнеры», практикующий и ведущий специалист по налоговому планированию, построению индивидуальных налоговых схем и оптимизации финансовых потоков. Лично консультирует такие крупные государственные и коммерческие компании как: Государственная корпорация «РосАтом», ФГУП «Рособоронэкспорт», Mitsui и др.
Павел Астахов (г. Москва) — один из самых титулованных и признанных адвокатов страны, с 1991 года занимается юридической практикой. Основатель «Коллегии адвокатов Павла Астахова». Среди его клиентов известные российские и зарубежные миллиардеры, звезды шоу бизнеса, владельцы среднего и крупного бизнеса.
Узнайте подробнее:
Место проведения:
г. Краснодар, ул. Пригородная, 24. Конференц-зал комплекса «Чемпион»
Организатор: Business Life
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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