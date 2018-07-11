На расселение ветхо-аварийного жилья Южного Урала нужно 10 миллиардов рублей

В текущем году на расселение ветхо-аварийного жилья, которое было признано таковым после 2012 года, из бюджета региона был направлен 1 миллиард рублей. На эти средства смогут переселить 25-26 тысяч квадратных метров. Однако денег нужно в 10 раз больше, отметил глава региона Борис Дубровский на проходящей в Екатеринбурге выставке ИННОПРОМ-2018.

Напомним, что власти Южного Урала одни из первых сумели расселить все ветхо-аварийные дома, которые были признаны таковыми до 2012 года. С этого момента накопилось еще 240 тысяч «квадратов» такого жилья. На его расселение требуется порядка 10 миллиардов рублей.