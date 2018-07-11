В Челябинске обсудили квоты на выхлопы машин

В региональном правительстве специалисты обсудили квоты на выбросы машин – после прошлогодних замеров сотрудниками ГИБДД выяснилось, что легковушки, маршрутки и автобусы составляют не менее 25 процентов от общего объема загрязнения воздуха.

Напомним, что глава России Владимир Путин в своих «майских указах» поручил улучшить экологию в мегаполисах. В свою очередь Челябинская область стала пилотным регионом, в котором будут рассчитаны квоты на загрязнение воздуха. Для того, чтобы точно оценить общие выбросы от автотранспорта, в регион будет закуплены еще 12 датчиков.

- Информацию мы направим в администрацию Челябинска, и это послужит основанием для развития системы электротранспорта и газомоторного транспорта, - рассказала первый замминистра экологии Южного Урала Яна Куприкова. - Также это скажется на реконструкции дорожной сети и работе светофоров.