Порядок регистрации новых автомобилей в России могут изменить. Регистрация новых автомашин у дилеров в ближайшее время может быть без посещения ГИБДД. Готовятся новые поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств».

Основное нововведение затронет покупателей новых автомобилей у официальных дилеров. Владельцу новенького авто не надо будет ехать в ГИБДД, чтобы самому поставить машину на учет. Зарегистрировать машину сможет автосалон-продавец.

Аккредитированный дилер сможет сам передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и передавать весь комплект документов с ключами покупателю. Автовладельцу за эту услугу придется заплатить.

Получить статус «специализированной организации» дилерский автосалон сможет после прохождения проверки и выполнения ряда требований, в том числе наличия договора с автопроизводителем и штата «квалифицированных сотрудников».

10 июля комитет Госдумы по транспорту рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект этого закона.