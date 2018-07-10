Текущие правила оплаты отопления признаны Конституционным судом незаконными
10 июля 2018, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]
Конституционный суд разъяснил порядок платы за отопление, если не во всех квартирах установлены счётчики. Связанные между собой нормы ЖК и Правил по предоставлению услуг по отоплению не соответствуют Конституции.
Теперь КС закрепил за гражданами право оплачивать счета за отопление по счетчику, вне зависимости от соседей. Постановление касается домов, которые введены в эксплуатацию после 1 января 2012 года, а также строений, которые обязаны быть оборудованы счетчиками.
Данное решение было вынесено после обращения жителя Подмосковья Сергея Деминца. Сообщается, что он купил квартиру с установленным в ней счетчиком, но позднее жильцы дома демонтировали их у себя.
В связи с этим управляющая компания провела перерасчет платежей за отопление. При этом не принимались показания действующих квартирных счетчиков Деминца, чьи коммунальные платежи возросли. Он обратился в суд, но там отклонили его требования.
Тогда житель области отправился в Конституционный суд. КС согласился с позицией истца.
Для тех собственников, которые демонтировали внутриквартирные приборы учета, размер платы (за отопление) теперь будет рассчитываться, исходя из норматива потребления.
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