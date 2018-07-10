На пляже в Коктебеле на женщину с неба свалился парапланерист

В воскресенье, 8 июля, на необорудованном пляже в Коктебеле отдыхала супружеская пара. Вдруг на женщину свалился один из парапланеристов, которые в тот день летали над пляжем, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как рассказала пострадавшая по имени Ольга сайту Кafanews, «дикий» пляж был выбран потому, что на городской пляж вход с собаками запрещен. А собака-поводырь женщине необходима, так как она инвалид 1-й группы по зрению.

«В полдень мы уже собрались уходить с пляжа, я наклонилась обуться и… не поняла, что случилось. Внезапно резкая боль пронзила руку, я тогда еще подумала, что это, может, собака какая-нибудь, я кричала: «Хватит! Остановите это кто-нибудь». Мне потом муж рассказывал, что парапланерист меня тащил метров десять, я кубарем летела по камням и кричала. Я не поняла, что вообще произошло. Он просто упал с неба», – рассказала шокированная крымчанка.

Оказалось, что парапланерист-инструктор был не один, а с девушкой-клиенткой.

«Они вдвоем на меня навалились, я приняла весь удар на себя. Когда я попыталась встать, то почувствовала, что не могу вдохнуть. Мужчина начал предлагать свою помощь, сказал, что случилась экстренная посадка, там что-то не сработало, он испугался и камнем упал прямо на меня. Мы попросили его остаться до приезда скорой, но он вдруг собрал вещи и убежал. К слову, обернувшись, остальных парапланеристов, которых было довольно много, мы уже тоже не увидели», – отметила Ольга Ивановна.

По словам женщины, она была на грани потери сознания, когда подъехала скорая, забрав ее в городскую больницу Феодосии. После этого ее отвезли в больницу по месту жительства – село Кировское, где рентген показал перелом локтевой кости и трещину ребра. Кроме того, на теле пострадавшей видны множественные ушибы и ссадины.

«Очень надеюсь, что полиция Крыма не спустит дело на тормозах, а разберется по совести. Ведь пострадавших может быть больше!», – добавила Ольга.