Мнение: прекращение работы популярных мессенджеров - не проблема

Возможное прекращение работы мессенджеров не представляет проблемы. Такое заявление сделал председатель Общественной палаты Крыма Григорий ИОФФЕ, пишут "Аргументы недели-Крым".

«У меня тоже есть на телефоне и Viber, и WhatsApp и иногда, думаю, надо это все убрать, потому что у меня есть такое количество знакомых и друзей, которые каждую секунду – уж, не знаю, когда они работают и чем вообще занимаются – присылают мне большое количество галиматьи, всяких дурацких плакатов, анекдотов. Если бы я все перепечатал, уже можно было бы несколько книг издать. Зачем это нужно?! Закроют их, ну не будет очередного анекдота, прогресс не остановится», – сказал ИОФФЕ.

Кроме того, глава Общественной палаты подчеркнул, что и без современных технологий и социальных сетей общество динамично развивалось.

«Я не понимаю, как мы, несчастные, жили всю свою жизнь и не имели этих Telegram-каналов. Я могу вам сказать, что у нас была яркая, интересная, красивая и хорошая жизнь без всяких каналов и мобильных телефонов. Это не критерий», – отметил он.

Напомним, Роскомнадзор 6 апреля иск об ограничении доступа к мессенджеру Telegram. Исковое заявление было подано в связи с невыполнением компании требования ФСБ предоставить ключи расшифровки сообщений пользователей. Глава Роскомнадзора Александр ЖАРОВ заявил, что полная блокировка Telegram является длительным процессом, нельзя сказать, когда мессенджер будет окончательно заблокирован.