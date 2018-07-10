Мужчину с тремя видами онкологии удалось вылечить в Одинцовской больнице

В подмосковном Одинцово врачам центральной больнице удалось спасти мужчину с тремя видами онкологии. Пациент обратился в Одинцовскую ЦРБ для подтверждения диагноза - рака предстательной железы.

В результате обследования врачи выявили у мужчины также два других онкологических заболевания, которые затронули почку и мочеточник, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Пациенту требовалась срочная госпитализация и операция. Успех зависел от профессионального мастерства врачей, проводивших диагностику и лечение. Онкохирурги провели шестичасовую операцию: удалили пораженные опухолью участки и органы.

Своевременная операция позволила минимизировать риски прогрессирования онкологии и сократить период восстановления пациента.