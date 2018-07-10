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Мужчину с тремя видами онкологии удалось вылечить в Одинцовской больнице
10 июля 2018, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]
В подмосковном Одинцово врачам центральной больнице удалось спасти мужчину с тремя видами онкологии. Пациент обратился в Одинцовскую ЦРБ для подтверждения диагноза - рака предстательной железы.
В результате обследования врачи выявили у мужчины также два других онкологических заболевания, которые затронули почку и мочеточник, пишет сайт Подмосковье сегодня.
Пациенту требовалась срочная госпитализация и операция. Успех зависел от профессионального мастерства врачей, проводивших диагностику и лечение. Онкохирурги провели шестичасовую операцию: удалили пораженные опухолью участки и органы.
Своевременная операция позволила минимизировать риски прогрессирования онкологии и сократить период восстановления пациента.
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