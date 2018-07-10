Жалобу на запрет движения грузовиков по Крымскому мосту еще не рассмотрели

Крымский общественник Илья БОЛЬШЕДВОРОВ обратился в прокуратуру с жалобой на запрет движения грузового транспорта по Крымскому мосту. Однако спустя два месяца его обращение еще никто не рассмотрел, пишут "Аргументы недели- Крым".

Как сообщил общественник «Аргументам недели – Крым», прокуратура Крыма направила его жалобу в Южную транспортную прокуратуру, которая, в свою очередь, перенаправила ее в прокуратуру Краснодарского края. Последняя всем этим возмущена и собирается вернуть обращение обратно в Крым.

«Звонили мне сегодня из краснодарской прокуратуры, сказали, что они возмущены поведением Прокуратуры Республики Крым, которая, несмотря на то, что у них имеются полномочия для рассмотрения данного вопроса, направили мое обращение в транспортную прокуратуру по Южному федеральному округу. А транспортная прокуратура направила это все в прокуратуру Краснодарского края. Сказали, что, скорее всего, перенаправят мою жалобу снова в Прокуратуру Республики Крым в связи с тем, что она не исполнила свои обязанности по рассмотрению жалобы», – рассказал БОЛЬШЕДВОРОВ.

Он пояснил, что суть обращения заключается в следующем: почему по Крымскому мосту, который введен в эксплуатацию и, соответственно, должен выдерживать все проектные нагрузки, запрещено движение грузового транспорта?

«Якобы в связи с тем, что это создает возможность пробок на мосту и дополнительные нагрузки на мост, которые могут вызвать его разрушение. Я задал конкретные вопросы технического характера, есть ли какие-то ограничения на то, чтобы грузовой транспорт двигался по мосту и проводилось ли изучение вопроса конкретно по интенсивности движения, создавало бы это пробки или нет», – уточнил общественник.

Между тем, лично проехав по мосту между Крымом и материковой Россией, БОЛЬШЕДВОРОВ убедился в отсутствии там пробок и их вероятности.

«Запрет ни на чем, кроме желания чиновников украсть, не основан. Никаких пробок ни на подъездах, ни на мосту нет и быть не может. Крымчан просто обворовывают на переправе. Второе: если со стороны Крыма подъезжаешь к мосту ощущаешь всю «прелесть» крымского дорожного строительства на подвеске автомобиля. Дыр пока еще нет, но трясет (для абсолютно новой дороги) изрядно, и это по ней еще не ездят грузовые автомобили. На мосту начинается нормальное, качественное асфальтовое покрытие, и знаете что удивительно? Когда мост заканчивается, и начинается дорога по Краснодарскому краю, качество покрытия такое же отличное, как на мосту. Что это за особенность такая у нас в Крыму? Грунты может другие?», – недоумевает активист у себя в Facebook.