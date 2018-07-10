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Госдума приняла закон о совместных завещаниях
10 июля 2018, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Государственная дума сегодня в третьем чтении приняла закон о совместном завещании супругов. Новые правила получения наследства станут действовать с 1 июня следующего года.
На сегодняшний день совершение одного завещания двумя или более гражданами невозможно. Теперь же супруги могут составить его вместе и обязаны будут точно прописать, кому из своих наследников и что оставляют.
В том случае, если произойдет развод, совместное завещание силы иметь уже не будет. Также его могут признать недействительным, если один из супругов позже решит составить отдельное завещание.
Также теперь можно составить наследственный договор, который является соглашением между потенциальным наследодателем и наследниками. По договору последние обязаны совершить какие-либо не противоречащие закону действия. Например, ухаживать за наследодателем до его смерти или пожертвовать часть наследства на благотворительные цели.
По словам парламентариев из «Единой России», закон позволит разрешить большинство семейных конфликтов.
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