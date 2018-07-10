РМК планирует вложить в Михеевский ГОК еще 45 миллиардов

Инвестиции будут направлены на новое автоклавное производство катодной меди, сообщил президент РМК Всеволод Левин на ИННОПРОМЕ-2018. На завод трудоустроят порядка тысячи человек.

- В 2014 году мы запустили Михеевский ГОК производительностью 18 млн тонн руды в год, - рассказал он. - В 2017 году его производительность была увеличена до 27 млн тонн руды. С ростом объемов переработки возникла идея организовать на площадке ГОКа переработку медного концентрата в катодную медь, чтобы оптимизировать транспортные издержки на доставку сырья потребителям и дать рынку продукт с большей добавленной стоимостью.

Благодаря новому заводу каждый год будет сделано 100 тысяч тонн медных катодов и 25 тысяч тонн сульфата никеля, который идет на производство аккумулятором для машин, и до 350 тонн кобальта в товарной соли. Сырье будет добываться прямо а месте или на Куликовском месторождении. Преимущество автоклавной технологии – в быстром,безопасном и максимально эффективном извлечении ценных металлов.