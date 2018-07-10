//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Панкратов-Чёрный получил травму ребер
- Актриса Мария Кожевникова наконец раскрыла имя младшего сына
- Анфиса Чехова пострадала на отдыхе в Греции
- Джордж Клуни попал под автомобиль во время каникул на Сардинии
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Почему королева Елизавета не присутствовала на крестинах принца Луи
10 июля 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
Королевская семья собралась на крестины младшего сына герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кэтрин Луи. Но общественность удивилась, не увидев на крестинах королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга. Никто не припомнит, что королевская чета когда-либо пропускала такие события.
На церемонию приехали родители герцогини Кэтрин — Майкл и Кэрол, ее сестра Пиппа с мужем Джеймсом Мэттьюзом, отец Уильяма со своей женой принц Чарльз и Камилла, дядя маленького Луи принц Гарри с супругой Меган. Крестными маленького принца были три приятеля Уильяма - Николас Ван Катсем, Гарри Обри Флэтчер и Гай Пелли и три дамы - супруга Джеймса Мида, подруга Кэтрин Ханна Картер и кузина герцогини Люси Миддлтон.
Своим поведением на крестинах удивили дети принца Уильяма. Виновник торжества даже не заплакал в момент окропления его святой водой. А трехлетняя Шарлотта, копируя свою прабабушку Елизавету, помахала рукой, приветствуя толпу гостей, собравшихся у церкви, где крестили ее младшего брата.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Клинцевич и Джабаров ответили на заявления сенатора Кеннеди о российских властях
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Новый глава британского МИД никогда не занимался внешней политикой
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Видео «яростного боя ВСУ с ополченцами под Дебальцево» разоблачили в сети
//В мире
Тренера и детей, вызволенных из пещеры в Таиланде, везут в больницу на вертолете
//В мире
У медика, помогавшего пострадавшим в Эймсбери, полиция забрала автомобиль
//Новости партнеров
//Политика
//Общество
Минтруд отчитался о поддержке закона о пенсиях более 60 регионами
//Общество
Жалобу на запрет движения грузовиков по Крымскому мосту еще не рассмотрели
//В мире
Президент Федерации футбола Украины пришел в Раду в футболке сборной Хорватии
//Новости СМИ2
Актриса Мария Кожевникова наконец раскрыла имя младшего сына
//Общество
//Спорт
Врач сборной России рассказал, что вдыхали футболисты перед матчем с Хорватией
//Новости Redtram
//Политика
Песков: слова сенатора Кеннеди, посетившего Россию, "трудно понять"
//Общество
Возможно, мужчины в России не столь привлекательны
//Политика
Песков: Москва ожидает от Лондона "политического просветления"
//Политика
Кремль невысоко оценил вклад Бориса Джонсона в развитие отношений с РФ
//В мире
//Спорт
В Кремле рассказали, чего ожидают от сборной Англии в полуфинале ЧМ
//В мире
//В мире
Эксперт высказался о жестких словах американского сенатора насчет властей РФ
//Общество
Ученые-биологи разработали лекарство для продления молодости
//Общество
СКР: потерпевшим в Кемерово при пожаре в "Зимней вишне" угрожают
//Спорт
В Госдуме высказались о видеозаписи с хорватским футболистом Видой
//В мире
//Общество
Крымских военных обеспечили новой военной формой, а в жару - питьевой водой
//В мире
Покинувший армию ДНР Прилепин назвал время «основной схватки» вокруг Донбасса
//В мире
Нелегалы по паспорту болельщика бросились искать работу в России