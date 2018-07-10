Почему королева Елизавета не присутствовала на крестинах принца Луи

Королевская семья собралась на крестины младшего сына герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кэтрин Луи. Но общественность удивилась, не увидев на крестинах королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга. Никто не припомнит, что королевская чета когда-либо пропускала такие события.

На церемонию приехали родители герцогини Кэтрин — Майкл и Кэрол, ее сестра Пиппа с мужем Джеймсом Мэттьюзом, отец Уильяма со своей женой принц Чарльз и Камилла, дядя маленького Луи принц Гарри с супругой Меган. Крестными маленького принца были три приятеля Уильяма - Николас Ван Катсем, Гарри Обри Флэтчер и Гай Пелли и три дамы - супруга Джеймса Мида, подруга Кэтрин Ханна Картер и кузина герцогини Люси Миддлтон.

Своим поведением на крестинах удивили дети принца Уильяма. Виновник торжества даже не заплакал в момент окропления его святой водой. А трехлетняя Шарлотта, копируя свою прабабушку Елизавету, помахала рукой, приветствуя толпу гостей, собравшихся у церкви, где крестили ее младшего брата.