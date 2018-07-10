Футбол, барыги и бесстыдство

Освещение Чемпионата мира по футболу принесло много неожиданностей, в том числе не очень приятных. И дикция некоторых комментаторов вроде обласканного наградами Павла Занозина, от голоса которого хочется выключить звук и спрятаться под подушку, чтобы из ушей кровь не потекла – меньшее из зол.

Когда на главном спортивном канале на протяжении всего матча два комментатора каждые пять минут напоминают, сколько у того или иного футболиста подписчиков в Инстаграмме, попутно рекламируя свой интернет-сайт – это глупо, противно, непрофессионально, но ладно. Поколение лайков добралось и до футбола. Гораздо страшнее другое.

Реклама букмекерских контор, которые «заплатят без вариантов» заполонила все трансляции на всех каналах. Первый пошел дальше всех. Некая контора выкупила время перед и в перерывах матчей. Во сколько им это обошлось – Бог ведает. На Первом и в «мирное время» рекламное время стоит баснословных денег, а уж сейчас! Но видимо, овчинка выделки стоит. Вбахав миллионы, дельцы получат миллиарды. Но не будем считать чужие деньги. Подумаем о другом.

Десятки российских «звезд» разной величины – от «известных узкому кругу ограниченных людей» до всенародных любимцев, орут, перекрикивая друг друга, делают ставки, пытаясь угадать, кто выиграет, кто забьет, сколько и все в таком духе. Участие в пошлом убогом зрелище их не пугает – деньги всем нужны. Слова великой Раневской «гонорар проешь, а стыд останется» нынче устарели. Куй монету, а не то ее скуют другие, а ты останешься с куем. Эстетика эпохи Дома-2 давно захватила умы «творческой элиты».

Но только ли в эстетике дело? Нам скажут – это популяризация спорта. Тьфу на вас! Это популяризация не спорта, а азартных игр! Да, в отличие от казино и «одноруких бандитов» букмекерство в нашей стране абсолютно законно. И мы не будем говорить о его глубочайшей аморальности. Не просто же так наряду с проституцией, бутлегерством и контрабандой эта сфера деятельности всегда находилась в поле зрения бандитствующих кругов. В конце концов, международная практика показывает, что выведение околокриминального бизнеса на свет бьет по криминалу сильнее, чем преследования со стороны государства. В той же Голландии практически нет наркокриминала, он сохранился только в сфере тяжелых наркотиков, которые есть зло абсолютное. А введение в США сухого закона в двадцатых годах прошлого века привело к дикому всплеску преступности, базирующейся на нелегальном производстве, контрабанде и торговле банальным алкоголем.

Но тут мы подходим к вопросу уже не эстетики – Бог с ней, после политических ток-шоу с мордобоем на федеральных каналах об эстетике говорить глупо. Речь уже об этике.

У нас на ТВ запрещена реклама алкоголя, хотя он продается легально. Запрещена реклама табака и сигарет, хотя никто не запрещает их покупать. Почему? Потому что это вредно, а, следовательно, рекламировать их неэтично.

А что такое «букмекерская контора»? Это единственный в России легальный вид игорного бизнеса. А что такое игорный бизнес и почему он у нас запрещен? А потому что «игромания» - это психическая болезнь. Подверженные ей люди не могут остановиться, они ставят последние деньги, крадут, несут последнее из семьи, как законченные алкоголики. Это страшно.

Именно поэтому реклама такой деятельности на центральных каналах – это мерзко. Эти каналы контролируются государством. По сути – государство рекламирует деятельность, которая разрушает жизни своих граждан.

Эй, вы там, наверху! Вы это понимаете? Или жажда денег так сильна, что на остальное уже плевать и вы готовы брать рубли хоть у кого? Ах, не запрещено? Так этим и отличается этика от преступности. Этика запрещает делать не то, что незаконно, а то, что неэтично. Пердеть, простите мой французский, за столом законом не запрещается, но вы же так не делаете? Петь песни на поминках не запрещено, но если вы это сделаете, вам банально набьют морду. И это будет незаконно, но справедливо.

В СССР имелись официальные азартные игры. Помните Спортлото и мгновенную лотерею «Спринт»? Я в «Спринт» даже два раза по рублю выигрывал. И эти билетики продавали в ларьках Союзпечати всем. Но мне, школьнику, несколько раз продавать отказывались. Эти ларечницы, что не дали мне потратить мои 50 копеек, сэкономленные на завтраках, они в этике понимали намного больше, чем руководители государственных каналов современной России.

Деньги со «Спортлото» и «Спринта» шли, в том числе, на поддержку советского спорта. Деньги, которые получат букмекеры, пойдут только и исключительно в их карман. Это полностью частные конторы. Госканалы берут свои потные сребреники у частных барыг, чтобы те могли половчее и помасштабнее раздевать граждан.

Результат этого непотребства только еще предстоит оценить. На спортканалах реклама букмекеров давно не новость. Но их смотрят только те, кто интересуется предметом. Теперь же массированная реклама долбанула по мозгам всех россиян без исключения. Сколько из них откроет заветные сайты или зайдет в ближайшую контору? А раз зацепившись, обратной дороги может и не быть. Человек – существо азартное.

Букмекеры потирают ладошки, руководство каналов считает денежки за рекламу. Все довольны, все смеются.

А россияне заплатят. Без вариантов.