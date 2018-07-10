Медики научились по новому тесту крови определять дату смерти человек

У медиков появится новый текст крови, способный предсказать продолжительность жизни человека и дату его смерти. Тест разработали ученые Йельского университета. Если ранние тесты основывались на молекулярных изменениях в клетках организма, которые, как считают ученые определяет лишь общую картину, то теперь специалисты попытались сопоставить факторы, которые стоят за старением клеток, - сообщает The Daily Mail. Ученые-биологи разработали лекарство для продления молодости

Новый тест анализирует состояние девяти биомаркеров. Их удалось выделить, получив результаты исследования здоровья и продолжительности жизни около 20 тысяч человек.

Ученые-биологи в США разработали лекарственный препарат, способный различать возраст клеток живого организма и уничтожать престарелые клетки в организме, продлевая жизнь животного или человека примерно на треть. Американцы готовятся к проведению опытов с целью определить, насколько эти чудо-лекарства безопасны для организма человека.