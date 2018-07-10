Медики научились по новому тесту крови определять дату смерти человек
10 июля 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
У медиков появится новый текст крови, способный предсказать продолжительность жизни человека и дату его смерти. Тест разработали ученые Йельского университета. Если ранние тесты основывались на молекулярных изменениях в клетках организма, которые, как считают ученые определяет лишь общую картину, то теперь специалисты попытались сопоставить факторы, которые стоят за старением клеток, - сообщает The Daily Mail.
Новый тест анализирует состояние девяти биомаркеров. Их удалось выделить, получив результаты исследования здоровья и продолжительности жизни около 20 тысяч человек.
Ученые-биологи в США разработали лекарственный препарат, способный различать возраст клеток живого организма и уничтожать престарелые клетки в организме, продлевая жизнь животного или человека примерно на треть. Американцы готовятся к проведению опытов с целью определить, насколько эти чудо-лекарства безопасны для организма человека.
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