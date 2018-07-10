Зарплаты москвичей и петербуржцев перестали расти

Специалисты сегодня сделали заявление, которое расстроит жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно последней информации, у москвичей и петербуржцев к настоящему моменту остановился рост зарплат.

На конец июня текущего года заработные платы жителей столицы продемонстрировали нулевую динамику по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Как сообщает РБК, в Петербурге и Ленобласти эти данные и вовсе снизились на 2 процента.

Эксперты также уточняют, что в целом зарплаты российских работников в первой половине 2018 года почти не изменились, что, вероятно, является следствием стабилизации экономики страны.

Отмечается также, что в Северо-Кавказском округе граждане начали получать на 13 процентов больше, чем в минувшем году, а в Центральном и Северо-Западном округах зарплаты увеличились на 7 процентов.