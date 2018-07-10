Возможно, мужчины в России не столь привлекательны

В социальных сетях и СМИ разгорается пылкое обсуждение не только подготовки России к чемпионату мира по футболу, но и подготовка россиянок к встрече одиноких иностранцев. Чемпионат мира – повод поболеть за свою сборную и поучаствовать в массовом празднике футбола или познакомиться с неженатыми туристами для долгосрочных (или не очень) отношений? Куда и с кем стремятся уехать наши девушки?

Согласно статистическим данным Росстата от марта 2018 года, женщин в России больше, чем мужчин: они составляют 54% от общего числа населения страны (146 804 тысяч человек). Несложная математика, чтобы догадаться - Россия все же испытывает нехватку мужского населения, и это вынуждает россиянок искать женихов за пределами страны. В Интернете даже существуют сайты брачных знакомств, специализирующиеся на поиске пар для женщин из России.

Международные браки, в частности, когда русские девушки выходят замуж за иностранцев, уже давно пользуются огромной популярностью. Это явление берет свое начало в середине 90-х годов. До конца 90-х наблюдался стремительный рост количества русских девушек, которые выходили замуж за иностранцев. Число женщин младше 30 лет составляло 60%, средний возраст – 28 лет. Согласно статистике Министерства юстиции США, за последние 12 лет насчитано около 75 тысяч русских девушек, которые заехали в Соединенные Штаты в качестве невест американских граждан. Специально даже была издана книга «101 совет, как выйти замуж за иностранца». Более половины тех, кто уезжает за границу, женщины с высшим образованием.

Согласно исследованию, русские девушки больше всего хотят выйти замуж за американцев, французов, немцев и итальянцев. Эти мужчины также очень рады взять в жены русских женщин, потому что у них высокий культурный уровень, в молодости они очень красивые, а также выносливы и трудолюбивы. Среди жительниц Петербурга, особым спросом пользуются финны. Хотя многие наши дамы не отказались бы от брака со скандинавом, тем более что, например, в Швеции или Финляндии очень высокий уровень жизни и хорошие социальные гарантии.

Один из посетителей сайта вопросов и ответов Quora спросил пользователей: «Почему русские красавицы стремятся выйти замуж за иностранцев?» Одна из посетительниц портала дала весьма неожиданный ответ: «Возможно, мужчины в России не столь привлекательны». Другая же девушка ответила, что причина такого явления — трудная жизнь. Многие девушки мечтают встретить богатого иностранца, который сможет увезти их подальше от российских реалий.

Так, многие гости Чемпионата мира приехали в Россию посмотреть не только на матчи с участием любимых футболистов, но и на русских красавиц, некоторые из которых не стесняются проявлять свою заинтересованность в иностранных гостях, что так или иначе выступает предметом для бурных дискуссий и критики.

Изучала заграничные пристрастия россиянок Ольга Новикова.