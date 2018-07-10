Крымских военных обеспечили новой военной формой, а в жару - питьевой водой
10 июля 2018, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]
Военнослужащих на военных базах в Южной Осетии, Абхазии, Армении и на территории Крыма обеспечили новой облегченной полевой военной формой, пишут "Аргументы недели-Крым".
Принятие этих мер позволит предотвратить несчастные случаи и защитит от тепловых ударов. Форма была разработана специально для службы с жарким климатом. Ее отличает повышенная износоустойчивость, улучшенная термо- и влагорегуляция, вентиляция, а в ее производстве применены новые ткани, нитки и фурнитура, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
За состоянием военных наблюдают и специалисты медицинской службы. Они проводят мониторинг личного состава на предмет выявления начальных стадий перегрева. С военнослужащими провели занятия по выявлению симптомов и оказанию первой медицинской помощи при тепловых и солнечных ударах, а также общем перегреве организма.
Также среди дополнительных мер защиты – отдых личного состава в наиболее жаркие часы и обеспечение питьевой водой из расчета не менее четырех литров на человека.
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