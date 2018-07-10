ЦБ может ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов

Центробанк может ограничить продажу полисов ОСАГО и страхования жизни через агентов. Идею Банка России создать реестр страховых агентов, занимающихся продажей ОСАГО и полисов страхования жизни, подтвердил президент Национального союза страховых агентов Александр Тутинас. Названа дата запуска проверки полисов ОСАГО с помощью камер

Регулирование агентов ЦБ планирует начать именно с посредников в этих двух социально значимых видах страхования рассказал знающий планы регулятора источник «Ведомостей».

По инициативе Центробанка продавать полисы ОСАГО и страхования жизни смогут только аттестованные физические лица и индивидуальные предприниматели. Страховщики для получения аттестации должны будут подтвердить соответствие определенным требованиям. После аттестации они будет внесены в специальный реестр ЦБ и получат право продавать ОСАГО.