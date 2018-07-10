ЦБ может ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов
10 июля 2018, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]
Центробанк может ограничить продажу полисов ОСАГО и страхования жизни через агентов. Идею Банка России создать реестр страховых агентов, занимающихся продажей ОСАГО и полисов страхования жизни, подтвердил президент Национального союза страховых агентов Александр Тутинас.
Регулирование агентов ЦБ планирует начать именно с посредников в этих двух социально значимых видах страхования рассказал знающий планы регулятора источник «Ведомостей».
По инициативе Центробанка продавать полисы ОСАГО и страхования жизни смогут только аттестованные физические лица и индивидуальные предприниматели. Страховщики для получения аттестации должны будут подтвердить соответствие определенным требованиям. После аттестации они будет внесены в специальный реестр ЦБ и получат право продавать ОСАГО.
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