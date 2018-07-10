В России могут существенно повысить штраф за езду без техосмотра
10 июля 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
В России в скором времени могут существенно увеличить штраф за езду на автомобиле без техосмотра. Соответствующее предложение содержится в пакете доработанных поправок в КоАП, УК, а также закон о ТО.
Сначала предполагалось, что водителей за отсутствие техосмотра будут штрафовать на 800 рублей, однако впоследствии наказание порекомендовали ужесточить – автомобилистов могут обязать выплачивать 2000 рублей, передают "Известия". Более того, суровое наказание может быть введено и в отношении тех, кто проводит ТО. В частности, за выдачу документа на неисправное транспортное средство рекомендуют установить штраф в размере до 10000 рублей.
Отметим, что сейчас за отсутствие диагностической карты штрафуют только водителей учебных машин, автомобилей экстренных служб, а также водителей такси и грузовиков.
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