В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать сезонные фрукты и овощи, чтобы они были не только вкусными, но и безопасными. Приобретать продукты рекомендуется лишь в специализированных местах.

Если качество фруктов или овощей вызывает сомнения, то покупатель может попросить документы, подтверждающие их безопасность. Кроме того, продавец обязан соблюдать правила личной гигиены, иметь чистую одежду и особый головной убор, передает m24.ru. Также следует обратить внимание на чистоту места, где продаются товары.

При покупке специалисты Роспотребнадзора советуют тщательно осмотреть плоды, оценить их запах, цвет и консистенцию. Дома фрукты и овощи необходимо помыть щеткой или руками, не используя мыло или средство для мыться посуды.