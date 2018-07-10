В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать сезонные фрукты и овощи
10 июля 2018, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать сезонные фрукты и овощи, чтобы они были не только вкусными, но и безопасными. Приобретать продукты рекомендуется лишь в специализированных местах.
Если качество фруктов или овощей вызывает сомнения, то покупатель может попросить документы, подтверждающие их безопасность. Кроме того, продавец обязан соблюдать правила личной гигиены, иметь чистую одежду и особый головной убор, передает m24.ru. Также следует обратить внимание на чистоту места, где продаются товары.
При покупке специалисты Роспотребнадзора советуют тщательно осмотреть плоды, оценить их запах, цвет и консистенцию. Дома фрукты и овощи необходимо помыть щеткой или руками, не используя мыло или средство для мыться посуды.
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