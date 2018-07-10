За минувшие сутки в столице выпало не менее 10% месячной нормы осадков
10 июля 2018, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]
Не менее 10 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки. Согласно данным синоптиков, в течение вторника на метеостанции ВДНХ было зафиксировано девять миллиметров осадков.
Ночью выпало еще 0,4 миллиметра осадков. Метеорологи уточняют, что норма для июля составляет 94 миллиметра, передает сегодня m24.ru.
Во вторник в столице также ожидаются грозы и сильные дожди. Воздух прогреется до 24 градусов по Цельсию, а ночью столбики термометров покажут 16 градусов. Как уточняет Агентство "Москва", осадки будут довольно кратковременными, а грозы коснутся лишь некоторых московских районов.
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