За минувшие сутки в столице выпало не менее 10% месячной нормы осадков

Не менее 10 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки. Согласно данным синоптиков, в течение вторника на метеостанции ВДНХ было зафиксировано девять миллиметров осадков.

«Жёлтый» уровень опасности в Москве продлили на 10 июля

Ночью выпало еще 0,4 миллиметра осадков. Метеорологи уточняют, что норма для июля составляет 94 миллиметра, передает сегодня m24.ru.

Во вторник в столице также ожидаются грозы и сильные дожди. Воздух прогреется до 24 градусов по Цельсию, а ночью столбики термометров покажут 16 градусов. Как уточняет Агентство "Москва", осадки будут довольно кратковременными, а грозы коснутся лишь некоторых московских районов.