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Бывший футболист из Ингушетии убит в краснодарском Кропоткине

10 июля 2018, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший футболист из Ингушетии убит в краснодарском Кропоткине
фото: pixabay.com

О гибели экс-футболиста назрановского футбольного клуба «Ангушта» Тазира Кариева сообщили ингушские СМИ. По данным СКР, бывший футболист ингушского «Ангушта» 30-летний Тазир Кариев был убит 7 июля в городе Кропоткин Краснодарского края.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Как установило следствие, у Кариева произошел конфликт в одном из кафе в Кропоткине с одним из посетителей. Словесная перепалка переросла в драку.

А 8 числа утром отец молодого человека, с которым возник конфликт у спортсмена, встретил Кариева на улице и застрелил его. В совершении данного преступления объявлен ранее трижды судимый 60-летний Николай Золотухин, - сообщает издание livekuban.ru. Бывший игрок «Ангушта» был похоронен на родине в Ингушетии.

Тазир Кариев с 2009 по 2015 годы выступал за «Ангушт», играя на позиции крайнего полузащитника. За назрановцев Тазир провел 104 матча и забил 15 голов.

 

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