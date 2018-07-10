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Министерство нефритовых дел

10 июля 2018, 09:36 [«Аргументы Недели», Александр НИКОНОВ ]

Министерство нефритовых дел

Пока в Бурятии МВД активно участвует в бизнес-спорах, реальная преступность растет, как дрожжах 

Александр Секерин, возглавляющий известную нефритодобывающую компанию ООО ГП «Сибирьгеология», уверен в том, что на днях его «закроют» в СИЗО. Профессиональный 68-летний геолог - один из первооткрывателей и исследователей месторождений белого нефрита на севере Бурятии и зеленого – в Восточных Саянах,  догадывается и о статье УК, которая может привести его за решетку – «контрабанда». «Оставаясь на воле, они полагают что я мешаю им своими обращениями в государственные органы о защите как моих прав и репутации, так и  ООО ГП «Сибирьгеология», поскольку  уголовное дело, возбужденное против меня, не складывается как им хочется», - так объясняет он мотивы прогнозов о своем будущем.

«Им» - это значит, МВД по Бурятии и АО «Забайкальское горнорудное предприятие» (ЗГРП). Как ветеран геологии и нефритодобывающей отрасли (его компания добывает нефрит в Восточных Саянах 20 лет) ухитрился перейти дорогу АО «ЗГРП», которое добывает ценный ювелирно-поделочный камень совсем недавно, но зато является «дочкой» могущественного Ростеха?

Ошибочка вышла

Конфликт стал достоянием гласности весной нынешнего года. МВД России тогда бодро отрапортовало о том, что в Окинском районе Бурятии пресечена незаконная добыча нефрита, которая якобы велась без лицензии. Было возбуждено уголовное дело. Главе «Сибирьгеологии» инкриминируется пункт «б» части 2 статьи 171 УК РФ - «незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».  При проведении обысков у компании изъяли якобы незаконно добытый нефрит  в количестве 112 тонн, стоимостью более 103 млн. руб. Операция проводилась с размахом. Из Иркутска, а позднее с добычного участка вывозилось все, что даже отдаленно напоминало нефрит. Причем, некоторые машины, вывозившие конфискованное, ранее примелькались в АО «ЗГРП».

Уже тогда Александр Секерин публично заявил о том, что уголовное дело в отношении него может быть вызвано попыткой «рейдерского захвата»  нескольких жил Горлыкгольского нефритового месторождения, на которых его предприятие  работает на протяжении 18 лет, а также – уже добытого камня. Удобным поводом для рейдерской атаки стала техническая ошибка, допущенная государственными органами при оформлении лицензии на право пользования недрами, и никогда не являвшаяся секретом. Лицензия была  выдана ООО ГП «Сибирьгеологии» еще в 2002 году (когда АО ЗГРП не было и в проекте)  с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча нефрита Горлыкгольского месторождения (жилы №10, 36 и 37). Но в определении границ предварительного лицензионного отвода были допущены неточности в координатах. Александр Секерин неоднократно обращался в Роснедра и его территориальные структуры с заявлениями об исправлении этой технической ошибки. И ее наличие ими было подтверждено, но обещания исправить тянулись годами!

В 2014 году Центрсибнедра непосредственно на местности установили отклонения границ участков от центров нефритовых жил № 36 и 37, направив письмо в Роснедра с указанием на то, что границы требуют корректировки.  Все, казалось бы, ясно! Но из-за бюрократической волокиты в начале нынешнего года «Сибирьгеология» в очередной раз обратилась в Центрсибнедра с заявлением об исправлении допущенной уже в ходе актуализации лицензии, а также в Арбитражный суд для прекращения затянувшейся волокиты.

Не рой яму другому

Роснедра к «Сибирьгеологии» претензий не имеют. Отдел геологии и лицензирования Центрсибнедр по Республике Бурятия подтверждает, что «балансовые запасы жил нефрита № 36 и 37 были переданы на баланс ООО ГП «Сибирьгеология» в 2002 году». И еще: «ООО ГП Сибирьгеология имеет неотъемлемое право разработки нефритовых жил 36 и 37», «Оснований для передачи их иным недропользователям нет».

А дальше больше. Министерство природных ресурсов и экологии РФ, рассмотрев обращение Александра Секерина, касающееся исправления технической ошибки в описании границ лицензионного участка «Сибирьгеологии», в июне уведомляет его о том, что исправление технической ошибки «потребует одновременной корректировки контура границ участка недр по лицензии «Забайкальского горнорудного предприятия». На это требуется согласие обоих недропользователей, если же его нет, то споры надо решать в судебном порядке. 

Собственно, этим  «Сибирьгеология» сейчас и занимается, обратившись в Роснедра и арбитражи. При этом, уже «Сибирьгеология» просит признать недействительной лицензию, которая выдана АО ЗГРП, ведь на самом деле это АО ЗГРП  зашло на чужой участок!  Причем оно, зная о технической ошибке еще до получения лицензии, спустя два года после ее получения заявляет об этом в МВД, а не в Роснедра. МВД возбуждает уголовное дело без каких-либо признаков состава преступления.

В итоге Роснедра обязаны устранить ошибку.  В лучшем случае АО «ЗГРП» передвинут границы их участка, а в худшем лишат лицензии. Абсурд! Или полная уверенность в том, что ЗГРП все сойдет с рук. Это, конечно, теперь уже будут решать суды. Однако старая русская пословица «Не рой яму другому» почему-то вспоминается.                          

Контрабанда – спасение утопающих?

АО ЗГРП и сочувствующее ему, словно родному, МВД Бурятии оказываются в очень неприятной ситуации. Никакого «незаконного предпринимательства» в наспех состряпанном деле никак не просматривается. Отсюда, видимо, и возникает идея возбудить еще одно дело. На сей раз о контрабанде нефрита. В основу нового дела ложится еще недоказанное «незаконное предпринимательство». Незаконно добыл, значит незаконно и экспортировал. Как утверждают хорошо информированные источники, не исключено, что дело возбудит Бурятская таможня. Хотя, как это сделать, пока не совсем ясно. Во-первых, состав контрабанды появился бы в том случае, если бы ОО ГП «Сибирьгеология» экспортировала нелегально добытый нефрит. Во-вторых, если бы Александр Секерин лично попался на границе с мешком ценного камня.

Ни того, ни другого нет. Зато есть желание «упаковать» г-на Секерина, так как его активная защита собственной невиновности стала, видимо, слишком эффективной. А с точки зрения полиции Бурятии и АО ЗГРП, это выходит за рамки устанавливаемых ими собственных правил на нефритовом рынке Бурятии. При этом будет решена и другая задача - зачистка рынка от конкурента. Возбужденное дело автоматически блокирует экспорт нефрита ООО ГП «Сибирьгеология» и открывает широкую дорогу для АО «ЗГРП».

Монополизация плюс МВД

Передел нефритовой отрасли республики, которая обладает 90% балансовых запасов ценного камня, начался в 2012–2014 годах. ЗГРП явилось в Бурятии в образе посланца федерального центра с поручением главе Ростеха Сергею Чемезову, якобы от самого Владимира Путина, навести порядок на сильно криминализованном нефритовом рынке. На самом деле такого поручения не было. Однако это не помешало  ЗГРП убрать с рынка эвенкийскую общину «Дылача», добывавшую особо ценный белый нефит на Кавоктинском месторождении. В результате затяжных уголовных дел предприятие было разрушено, а белый нефрит теперь добывает АО ЗГРП.

Чуть позже АО ЗГРП занялось не только белым нефритом Баунта, но и зеленым (более дешевым) камнем Восточных Саян, получив лицензию на добычу по соседству с участком ОО ГП «Сибирьгеологии». Зачем это понадобилось?

Об этом рассказал в интервью ТАСС еще в конце 2016 года теперь уже экс-министр природных ресурсов Бурятии: «Ежегодно в Бурятии добывают 1,6 тысячи тонн нефрита. Это около 100 миллионов рублей налоговых поступлений в бюджет республики, – рассказывал ТАСС министр природных ресурсов Республики Бурятия Юрий Сафьянов. – Декриминализация нефритовой отрасли, на мой взгляд, заключается в необходимости лицензирования тех участков, которые находятся в нераспределенном фонде. Тогда у каждого участка появится хозяин и он будет следить за тем, чтобы у него не было «черных нефритчиков». Второй шаг – наладить серьезную работу правоохранительных органов. Сейчас, как я понимаю, сделали третий шаг, когда попытались монополизировать отрасль: к нам пришел Ростех, он взял самые крупные месторождения, «дочки» Ростеха пытаются навести порядок.  Не знаю, получится это или нет».

Получается. И еще как!  Со всех нефритоносных площадей  постепенно удаляются прежние добытчики нефрита. Первой жертвой пал «Каскад», за которым, может, и водились грехи, но который просил об одном: дать ему возможность рассчитаться по всем долгам и цивилизованно закрыться. Не дали – уголовные дела продолжаются.

В конце апреля споры за нефрит Восточных Саян оказались предметом дела в Арбитражном суде Красноярского края. По иску АО ЗГРП он признал недействительным конкурс на разведку и добычу нефрита на участке «Междуречье Ильчир-Хуша-Гола» в Бурятии. Центрсибнедра должны аннулировать лицензию на право пользования недрами, которая в октябре 2017 года была выдана ООО «Минерал» (Улан-Удэ).  Подробности дела не раскрываются, сообщал «Интерфакс», но, судя по всему, претендовать на этот участок собирается АО ЗГРП.   Оно уже выстроило свою инфраструктуру в непосредственной близости у самого перспективного объекта участка.

Кроме того, республиканское МВД прощупывало «на слабину» и других недропользователей, занимающихся нефритом, но отступило. Их «крыши» оказались, если не выше, то явно вровень с «крышей» АО ЗГРП.

Пытки как реальность

МВД Бурятии занимается нефритовым рынком давно. При этом часто демонстрируя  откровенное вмешательство в чисто деловые конфликты компаний. Причем, каждый раз на стороне АО ЗГРП. Почему?

Александр Секерин побывал в Москве у известного бизнесмена Виталия Мащицкого, который ранее занимался нефтью, металлами,  сотрудничал с Газпромом, а сейчас сотрудничает с Ростехом. Мащицкий успел три года назад побывать в Бурятии, чтобы открыть завод по переработке нефрита «ТД Ориентал Вэй»  в статусе председателя совета директоров «Забайкальского горнорудного предприятия».

Цель Секерина была одна – уладить конфликт. «Мащицкий в присутствии своего окружения сказал мне, что это он дал отмашку на уголовное преследование меня и «Сибирьгеологии». И заявил, что он позвонит министру внутренних дел Бурятии Олегу Кудинову и уголовное дело прекратят. Но все сделано с точностью наоборот», - рассказывает Секерин.

Занятный начальник у главы МВД республики, не правда ли? С каких пор дружественные Ростеху топ-менеджеры управляют полицией на местах?

К слову, вовлеченность полиции Бурятии в хозяйственные споры давно не является секретом и в других отраслях экономики. Может, именно поэтому республиканской полиции не хватает времени на выполнение прямых обязанностей.

По общему уровню преступности в  прошлом году Бурятия, как и по итогам 2016 года, заняла пятое место в России. В нынешнем году Бурятия вновь оказалась в числе регионов, лидирующих по темпам роста числа преступлений. Количество зарегистрированных в Бурятии случаев с января-май 2018 года увеличилось на 13,9 %, что является вторым результатом по России, сообщалось в докладе Генпрокуратуры.

А еще полиция Бурятии прославилась в федеральных СМИ пытками со смертельными исходами подозреваемых. Ситуация дошла до того, что «комиссия ГУСБ МВД России направлена в Республику Бурятия для проверки информации о возможной причастности сотрудников органов внутренних дел региона к должностным преступлениям», - сообщила 4 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так что, беспокойство Александра Секерина относительно возможного попадания в СИЗО вполне можно понять. В «министерстве нефритовых дел» Бурятии с подозреваемыми не церемонятся.

Полиции Бурятии и Путин не указ

Ну и вместо послесловия. Еще в 2015 году Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию, говорил о недопустимости «прессования» бизнеса силовыми структурами. «Хотел бы также привести цифры. (…) За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, ещё 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов,  83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. (…) Это прямое разрушение делового климата. Я прошу следственные органы и прокуратуру обратить на это особое внимание».

Бог ведает, как в других регионах, а в Бурятии даже ухом не повели. Мели Емеля, твоя неделя?..

 

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Сегодня вступили в силу новые санкции ЕС в отношении России

Новые санкции Евросоюза в отношении России начинают действовать сегодня, и их действие продлится до 31 января 2019 года. Под санкции попали три крупные российские энергетические и три оборонные компании.

//В мире

В США перед судом по миграционным делам годовалый ребенок предстал без родителей

В США перед судом по миграционным делам годовалый ребенок предстал без родителей

В США годовалый ребёнок без присутствия родителей, только с адвокатом, предстал перед судом по миграционным делам. Суд рассматривал право ребёнка, которого родителиии привезли из Гондураса, находиться в Штатах.

//В мире

Медики выявили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей

Медики выявили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей

Сегодня стало известно, что медики выявили у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей признаки инфекции. Это выяснилось после получения первых результатов анализов крови бывших "пленников".

//Шоу-бизнес

Джастин Бибер и Хейли Болдуин женятся

Джастин Бибер и Хейли Болдуин женятся

Канадский певец Джастин Бибер, прославившийся среди молоденьких девушек, решил связать себя узами брака с американской моделью и телеведущей Хейли Болдуин - дочерью голливудского актера Алекса Болдуина.

//Экономика

Сократить расходы на здравоохранение? Можем себе позволить!

Сократить расходы на здравоохранение? Можем себе позволить!

Россия вышла на устойчивую траекторию экономического роста, заявил первый вице-премьер правительства Антон Силуанов. Поэтому мы можем себе позволить... сократить расходы на здравоохранение.

//Происшествия

Видео, как пассажир метро хотел скатиться по перилам, но упал с высоты и умер

Видео, как пассажир метро хотел скатиться по перилам, но упал с высоты и умер

Пассажир московского метрополитена сорвался и разбился насмерть, пытаясь скатиться с перил лестницы. Трагедия случилась на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского". Молодой человек ударился головой об пол.

//Футбол

Видеошутка обошлась хорвату в 15 тысяч долларов

Видеошутка обошлась хорвату в 15 тысяч долларов

Помощник тренера сборной Хорватии Огнен Вукоевич оштрафован на 15 000 швейцарских франков за "неспортивное поведение". Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.

//В мире

Киев боится, что Путин и Трамп о чем-нибудь договорятся у него за спиной

Киев боится, что Путин и Трамп о чем-нибудь договорятся у него за спиной

Украинские власти подстраховались от возможных «неприятных сюрпризов» на предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, получив заверения, что «интересы Украины не будут преданы».

//Авто

Nissan признался в фальсификации данных о вредных выбросах

Nissan признался в фальсификации данных о вредных выбросах

Автоконцерн Nissan Motor Co. признался в фальсификации данных о выбросах выхлопных газов. Ими "грешны" сотрудники сразу 5 заводов в Японии. Помимо этого, подделывались и данные об экономии топлива.

//В мире

Первая леди США будет сопровождать Трампа в Хельсинки

Первая леди США будет сопровождать Трампа в Хельсинки

Первая леди США Меланья Трамп будет сопровождать своего супруга, американского президента Дональда Трампа в ходе его поездки в Финляндию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

//Здоровье

Ученые рассказали о диете, которая помогает быстрее избавиться от рака

Ученые рассказали о диете, которая помогает быстрее избавиться от рака

Специалисты из Центра изучения рака имени Мейера (США) выяснили, что питание с высоким уровнем потребления жиров поможет замедлить рост мутации группы ферментов, влияющей на формирования новообразований.

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