Минтруд предложил освободить самозанятых граждан от трудового договора

Самозанятых предлагают освободить от трудовых договоров. Как сообщает министр труда Максим Топлин, новые поправки в Трудовой кодекс касаются заключения письменных трудовых договоров самозанятыми.

«Мы за то, чтобы между самозанятыми и физлицами не заключался трудовой договор. Мы подготовили такие поправки в Трудовой кодекс. У самозанятых нет как таковых проблем с работодателями — предполагать, что семья будет заключать с нянечкой или репетитором письменный трудовой договор, бессмысленно. Поэтому мы исходим из того, что в таких отношениях трудовой договор не целесообразен», - сказал глава министерства «Парламентской газете».

При этом Максим Топлин добавил, что Минфин готовит основной пакет поправок, касающихся статуса самозанятых. Однако воспользуются ли такими предложениями в Минфине в пакетном режиме или нет, будет зависеть от того, как они пропишут свои предложения в законодательстве.