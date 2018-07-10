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Минтруд предложил освободить самозанятых граждан от трудового договора
10 июля 2018, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]
Самозанятых предлагают освободить от трудовых договоров. Как сообщает министр труда Максим Топлин, новые поправки в Трудовой кодекс касаются заключения письменных трудовых договоров самозанятыми.
«Мы за то, чтобы между самозанятыми и физлицами не заключался трудовой договор. Мы подготовили такие поправки в Трудовой кодекс. У самозанятых нет как таковых проблем с работодателями — предполагать, что семья будет заключать с нянечкой или репетитором письменный трудовой договор, бессмысленно. Поэтому мы исходим из того, что в таких отношениях трудовой договор не целесообразен», - сказал глава министерства «Парламентской газете».
При этом Максим Топлин добавил, что Минфин готовит основной пакет поправок, касающихся статуса самозанятых. Однако воспользуются ли такими предложениями в Минфине в пакетном режиме или нет, будет зависеть от того, как они пропишут свои предложения в законодательстве.
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