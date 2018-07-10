Россиянам не запретят выращивать на дачах картошку

Россиянам не запретят выращивать на дачах картофель. В СМИ ранее появились новости о том, что Россельхознадзор якобы запретит сажать на своих земельных участках картошку даже для личных нужд.

Россияне - любители молодой картошечки прямо с грядки - забили тревогу из-за того, что ведомство якобы готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым, граждане не могут выращивать на своих участках картофель и другие овощные и фруктово-ягодные культуры, используя посевной материал из своих запасов или самостоятельно заготовленный на своих приусадебных участках, под угрозой штрафа.

Россельхознадзор опроверг слухи о запрете выращивать овощи на даче. "Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив служба не выдвигала", - говорится на сайте ведомства. В сообщении Россельхознадзора, опубликованном на сайте ведомства, говорится: "Согласно действующему законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в организованных и неорганизованных местах торговли предусмотрены только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность".

В службе пояснили, что "данные меры ответственности не имеют отношения к физлицам, выращивающим растительную продукцию для собственных нужд".