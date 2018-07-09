В Подмосковье, чтобы попасть на кладбище, люди вынуждены ползти под поездами
9 июля 2018, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковье в городе Ликино-Дулёво жители частенько вынуждены ползти под товарными поездами, чтобы попасть на похороны или навестить могилы своих близких. Кладбище со всех сторон окружено.
С одной стороны это лес, с другой - железная дорога. Подъезд к кладбищу один, через железнодорожный переезд, на котором подолгу задерживаются товарные поезда, насчитывающие нередко по 40 вагонов. Вот и приходится людям либо обходить весь состав, либо тащить гроб под вагонами, сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что местная администрация в курсе проблемы, планируется обращение к РЖД с просьбой сделать "окно" в движении поездов.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес