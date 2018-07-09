В Подмосковье, чтобы попасть на кладбище, люди вынуждены ползти под поездами

В Подмосковье в городе Ликино-Дулёво жители частенько вынуждены ползти под товарными поездами, чтобы попасть на похороны или навестить могилы своих близких. Кладбище со всех сторон окружено.

С одной стороны это лес, с другой - железная дорога. Подъезд к кладбищу один, через железнодорожный переезд, на котором подолгу задерживаются товарные поезда, насчитывающие нередко по 40 вагонов. Вот и приходится людям либо обходить весь состав, либо тащить гроб под вагонами, сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что местная администрация в курсе проблемы, планируется обращение к РЖД с просьбой сделать "окно" в движении поездов.