Реакция Одессы на проигрыш России хорватам заставила бояться туристку из Москвы
9 июля 2018, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Москвы Светлана Шмелева, находившаяся в день игры отечественных футболистов со сборной Хорватии в Одессе, поделилась своими впечатлениями от просмотра матча в кампании горожан. Соответствующий пост женщина выложила в Facebook.
Шмелева написала, что найти кафе, в котором транслировали поединок, оказалось непростым делом – половина заведений на Дерибасовской, центральной улице Одессы, решила показывать что-то другое. Место с трансляцией женщине и ее супругу удалось отыскать за пару минут до начала игры.
По словам автора публикации, атмосфера в этом кафе была странной. Часть собравшихся активно болела за Хорватию, между тем «большинство просто молчало». Люди всячески делали вид, что матч им не интересен, отметила москвичка. У нее сложилось впечатление, что открыто поддерживать здесь можно только хорватов.
На Шмелеву и ее мужа, не скрывавших своих симпатий, остальные посетители смотрели как на умалишенных – с интересом и жалостью - говорится в посте. Почувствовав себя некомфортно в таком окружении, россияне отправились досматривать игру домой.
После того как хорватский полузащитник Иван Ракитич забил победный пенальти в ворота вратаря россиян Игоря Акинфеева, в Одессе, по словам женщины, воцарилась тишина. Наталья Шмелева призналась, что из-за такой реакции горожан ее накрыл страх.
Сборная России в минувшую субботу вылетела с домашнего чемпионата мира по футболу, проиграв в четвертьфинале Хорватии. Основное и дополнительное время поединка завершилось со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались соперники отечественных спортсменов.
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