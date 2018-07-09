Реакция Одессы на проигрыш России хорватам заставила бояться туристку из Москвы

Жительница Москвы Светлана Шмелева, находившаяся в день игры отечественных футболистов со сборной Хорватии в Одессе, поделилась своими впечатлениями от просмотра матча в кампании горожан. Соответствующий пост женщина выложила в Facebook.

Шмелева написала, что найти кафе, в котором транслировали поединок, оказалось непростым делом – половина заведений на Дерибасовской, центральной улице Одессы, решила показывать что-то другое. Место с трансляцией женщине и ее супругу удалось отыскать за пару минут до начала игры.

По словам автора публикации, атмосфера в этом кафе была странной. Часть собравшихся активно болела за Хорватию, между тем «большинство просто молчало». Люди всячески делали вид, что матч им не интересен, отметила москвичка. У нее сложилось впечатление, что открыто поддерживать здесь можно только хорватов.

На Шмелеву и ее мужа, не скрывавших своих симпатий, остальные посетители смотрели как на умалишенных – с интересом и жалостью - говорится в посте. Почувствовав себя некомфортно в таком окружении, россияне отправились досматривать игру домой.

После того как хорватский полузащитник Иван Ракитич забил победный пенальти в ворота вратаря россиян Игоря Акинфеева, в Одессе, по словам женщины, воцарилась тишина. Наталья Шмелева призналась, что из-за такой реакции горожан ее накрыл страх.

Сборная России в минувшую субботу вылетела с домашнего чемпионата мира по футболу, проиграв в четвертьфинале Хорватии. Основное и дополнительное время поединка завершилось со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались соперники отечественных спортсменов.