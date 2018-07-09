Специалисты развенчали мифы о рыбных консервах
9 июля 2018, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Роскачестве исследовали продукцию 23 отечественных производителей рыбных консервов и сообщили о ее безопасности, отметив полезность консервированной сайры. Она имеет столько же полезных веществ и витаминов, сколько и свежая.
В консервированной рыбе много полиненасыщенных жирных кислот, есть витамин Д. Более того, консервы становятся источником биодоступного кальция и фосфора, которые содержатся в костях рыбы, и при других способах приготовления рыбы попадают в отходы. Разрушается, в отличие от бытующего мнения, лишь часть витаминов, которые содержатся в рыбе и морепродуктах.
При выборе консервов обращайте внимание на банку и не берите вздувшуюся. Правильно выбирать консервы из рыбы, выловленной в сезон, они будут более вкусные. И выбирать лучше того производителя, который консервирует рыбу в месте ее вылова.
И помните: нельзя хранить содержимое консервов в банке после вскрытия. Их необходимо переложить в тарелку или стеклянную тару и накрыть крышкой. Употребить продукт нужно в течение суток, так как при попадании кислорода в банку начинается окисление и появляется риск серьезного отравления.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес