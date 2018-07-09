Обвиняемого в подготовке диверсий на территории Крыма, хотят посадить на 10 лет
9 июля 2018, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
В Верховном суде Крыма прошли прения сторон по делу Евгения ПАНОВА, обвиняемого в подготовке диверсий на территории республики, пишут "Аргументы недели-Крым".
Прокурор Эсвет ФУРМАМБЕТОВ заявил, что считает доказанной вину подсудимого. Он запросил для ПАНОВА наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, пишет «Крымская правозащитная группа».
Сам ПАНОВ, выступая с последним словом, заявил, что видит в уголовном деле политические мотивы, а также сказал, что не нарушал законов и ему не в чем оправдываться.
«При таких обстоятельствах вменяемого преступления – меня необходимо расстрелять», – сказал он.
Оглашение приговора назначено на 10:00 13 июля.
Напомним, о задержании группы людей по подозрению в подготовке диверсий на территории полуострова стало известно 10 августа 2016 года. Евгений ПАНОВ обвиняется по трем статьям уголовного кодекса «приготовление к диверсии», «покушение на контрабанду боеприпасов» и «незаконное хранение и перевозка боеприпасов».
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес