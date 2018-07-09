Иностранные болельщики констатируют: Чемпионат мира в России убийственно хорош

Качество проведения чемпионата мира по футболу в России не осталось без положительной оценки комментаторов и журналистов зарубежной прессы. Многие иностранные издания не стесняются публиковать материалы своих сотрудников о высочайшем уровне подготовки страны к ЧМ-2018, о дружелюбии и открытости россиян, о патриотизме вкупе с гостеприимностью.

Английский актёр и комик Том Розенталь не скупится на восторженные отзывы о проведении чемпионата мира по футболу в России для британской газеты «Guardian». Он рассказал о своем личном опыте пребывания в России, который убедил Тома в том, что чемпионат мира в России убийственно хорош.

«Организация этого турнира оказалась фантастической, и предстоит серьезно поработать, чтобы найти кого-то, кто скажет иначе. Реакция русского населения на фанатов Англии оказалась полярной противоположностью тому, чего нам рекомендовали опасаться. То, что люди были замечательными, звучит банально. (Меня раздражает, когда кто-то, возвращаясь из какой-нибудь страны, говорит: «люди были замечательные», как будто они замечательными быть не могут, и где-нибудь в Мозамбике должен найтись хотя бы один козёл — прим. автора.) Глава британской футбольной полиции Марк Робертс предостерегал от того, чтобы брать с сбой в Россию английский флаги, дабы не показаться слишком империалистичными и подстрекающими к насилию». Однако эти символы принадлежности к тому или иному государству послужили для российской молодёжи лишь мотивом к тому, чтобы сделать пару удачных снимков с иностранными футбольными болельщиками, приехавшими с атрибутами своей национальной символики. Розенталь так же выразил свою благодарность российским правоохранительным органам, в задачи которых входило сдерживать буйные порывы как самых боевитых русских, так и самых боевитых англичан, чтобы их присутствие никому не приносило нежеланный ни моральный, ни физический дискомфорт.

Журналист Сенад Ок в своём материале для одной из ведущих турецких газет - «Milliyet» поделился своими мыслями на актуальную тему ЧМ-2018 в России.

«Организация, по крайней мере с моей точки зрения, превзошла ожидания. Учитывая интерес российского народа к турниру, состояние стадионов, инфраструктуру и вместе с тем неожиданный выход национальной сборной в четвертьфинал, можно сказать, что страной, которая оставила свой след на этом мундиале, определенно, является Россия.

Чемпионат был важен с точки зрения возможности в очередной раз показать всему миру силу страны. Эта демонстрация силы увенчалась и спортивными успехами.»

Австралийская ежедневная газета «The Sydney Morning Herald» опубликовала материал репортёра Эндрю Коуторна, лейтмотивом которого стал факт, что Россия организовала отличный чемпионат. «Забудьте все, что вы читали о России» - призывает он отечественных читателей.

«На великолепном новом стадионе «Нижний Новгород», бело-голубые оттенки которого пробуждают мысли о воде и ветре, были созданы отличные условия для журналистов: высокоскоростной интернет, просторные столы с монитором для повторов и отличным видом на поле, а также специальные шаттлы, которые провозили нас сквозь скопления людей.

На улицах местные жители пели, танцевали и снимали селфи с армиями фанатов от Панамы до Южной Кореи. Часто разговоры весело проходили при помощи телефонных приложений для перевода. Когда Россия играла в другом городе, местные жители выходили на улицы и, скандируя, битком наполняли фан-зону. Они бурно проявляли патриотизм, который превосходил все, что я видел на предыдущих турнирах в Бразилии в 2014-м и в Южной Африке в 2010 году.»

В ежедневной норвежской газете «Dagbladet» вышла публикация Мортена Странда, где журналист заявляет – «в качестве организатора Чемпионата мира по футболу этого года Россия показала себя с самой лучшей стороны».

Те, с кем удалось поговорить корреспонденту Странду, поражены, что во время Чемпионата мира нет ни проявлений насилия, ни беспорядков. Полицейские улыбаются и готовы помогать всем. Болельщики из Англии, решившие, что водка — просто софт дринк, разнесли купе в поезде по дороге в Волгоград и угодили в тюрьму. Но даже в тюремных камерах были установлены телевизоры, благодаря которым те, кому надо было проспаться от выпитого в условиях размещения при «нуле звездочек», могли следить за ходом Чемпионата. То, что люди в России такие приветливые — большой сюрприз для многих.

Изучала комментарии иностранных обозревателей Ольга Новикова.