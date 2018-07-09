Более миллиона гектаров тайги охвачены огнем
9 июля 2018, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
Более миллиона гектаров тайги на сегодняшний день охвачены пожаром. Горят территории Якутии, Красноярский край и Иркутскую область. В основном, очаги пожара сохранились в труднодоступных и удаленных местах.
Как пердает ОТР, угрозы населенным пунктам нет, но огромный вред причиняется природе.
Так один из ключевых пожаров спасатели ликвидировали в заповеднике "Тунгусский" Красноярского края.
В Иркутской области, по данным на 9 июля, площадь обслуживаемых лесных пожаров составила 19 тысяч 555 га на четыре очага. Это самая большая территория среди субъектов России, сообщает Телеинформ.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес