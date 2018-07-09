Более миллиона гектаров тайги охвачены огнем

Более миллиона гектаров тайги на сегодняшний день охвачены пожаром. Горят территории Якутии, Красноярский край и Иркутскую область. В основном, очаги пожара сохранились в труднодоступных и удаленных местах.

Как пердает ОТР, угрозы населенным пунктам нет, но огромный вред причиняется природе.

Так один из ключевых пожаров спасатели ликвидировали в заповеднике "Тунгусский" Красноярского края.

В Иркутской области, по данным на 9 июля, площадь обслуживаемых лесных пожаров составила 19 тысяч 555 га на четыре очага. Это самая большая территория среди субъектов России, сообщает Телеинформ.