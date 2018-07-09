Путин с Трампом могут обсудить признание Крыма

Через неделю в Хельсинки запланирована официальная встреча президента США Дональда ТРАМПА с российским лидером Владимиром ПУТИНЫМ. Вероятно, на ней пойдет речь и о Крыме, пишут "Аргументы недели-Крым".

Об этом в комментарии «Аргументам недели – Крым» сказал политолог Николай ФИЛИППОВ, отметив, что от встречи не стоит ждать признания Крыма территорией РФ.

«От решений непосредственно самого президента США зависит немногое. Он может в силу своей эксцентричности что-нибудь эдакое сказать. Но признание Крыма самим ТРАМПОМ немногого стоит. А вот официальное признание на уровне государства он в одиночку вряд ли сможет продавить. Потому что у него в этом будет очень много противников и это серьезно ударит по его имени. Ради красного словца он может что-то сказать, но как частное лицо и в порядке личного мнения», – предположил эксперт.

В то же время, политолог подчеркнул, что сама встреча двух лидеров уже является значительным событием в российско-американских отношениях.

«По крайней мере, это свидетельствует о том, что ТРАМП не опасается, что на родине его будет ждать импичмент у трапа самолета. А еще полгода назад эта опасность была не иллюзорной. С другой стороны, визит американских сенаторов в Россию показал, что позиция США настолько же костна, кондова и малоизменяема, как в свое время позиция политбюро ЦК КПСС. Поэтому тылы у ТРАМПА достаточно проблемные», – считает ФИЛИППОВ.

По его словам, на международной арене ТРАМП практически ничего не может предложить России.

«ТРАМП очень неопытный политик, но зато опытный бизнесмен. Он попытается представить свои предложения в максимально привлекательном виде. Но, по большому счету, предложить ему особо нечего. Я не думаю, что нам могут быть интересны уступки США в Сирии, потому что они там теряют позиции, и нет оснований считать, что они способны переломить ситуацию. В украинском вопросе им тоже предложить нечего. Ожидать чего-то радикального не стоит», – резюмировал политолог.