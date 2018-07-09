В Керчи прошёл парад тельняшек

В День рыбака набережная Керчи превратилась в большую площадку для всеобщего гуляния, пишут "Аргументы недели-Керчь".

Традиционный праздник отмечали три дня. В последний день – в воскресенье – набережная заполнилась торговыми палатками, детскими аттракционами и выставочными витринами.

Сразу в трех местах для гостей выступают творческие коллективы города, а к вечеру всех ждет гала-концерт на сцене, установленной в море, пишет «РИА Крым».

Изюминкой праздника стал парад тельняшек. Участники заранее готовили образ, шили костюмы и пришли на набережную. Главное условие – наличие полосок на одежде. Участвовать в параде приходится и домашним животным, с которыми приходят гости праздника.

Ни один городской праздник не обходится без спортивного блока. В этот раз на водной станции организовали соревнования по водному поло, а на корте свои навыки показывали крымские баскетболисты.

Ко Дню рыбака подготовились и местные кафе. В меню ввели изобилие морепродуктов, а сами заведения украсили в тематическом стиле. И если керчан больше интересовали заморские лакомства, то приезжие охотились за жареной барабулькой, хамсой, мойвой и бычками.

Завершился День рыбака праздничным фейерверком, который запустили в районе городской набережной в 23:00.















