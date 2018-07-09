Александр Иншаков прокомментировал инцидент с пистолетом

Президент гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков прокомментировал информацию о своем задержании правоохранительными органами в Москве из-за ношения травматического пистолета. Каскадер Иншаков задержан в центре Москвы с пистолетом

«Никакого задержания не было. Был составлен протокол. Оружие изъяли и вернут его мне 26 июля. Я не знал, что был указ президента о том, что нельзя носить оружие во время чемпионата мира. Разрешение на него у меня есть», - сообщил Александр Иншаков.

Ранее, в 2017 году, президент России Владимир Путин подписал указ об усиленных мерах безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу. Согласно ему, в период с 25 мая по 25 июля 2018 года в городах, где проходит чемпионат мира, запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему, сообщает РИА Новости.