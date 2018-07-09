На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться

Роспотребнадзор запретил отдыхающим купаться в море на пляжах Анапы и Геленджика. Запрет введен с 8 июля, срок его действия пока не определен. Туристам рекомендуют выбирать другие пляжи.

Купание на пляжах Анапы запретили из-за слишком холодной воды. В результате перетока воды с южных участков Черного моря ее температура на побережье Краснодарского края сейчас составляет всего 14-20 градусов.

А в Геленджике запрет на купание введен из-за произошедшей в пятницу аварии на канализационно-насосной станции. Последствия прорыва в канализационных сетях до сих пор не устранены. В связи с этим купаться запрещено по всей Геленджикской бухте. Специалисты Роспотребнадзора советуют отдыхающим выбирать пляжи в пригороде, сообщает ТАСС.