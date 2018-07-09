Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму
9 июля 2018, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании в Севастополе заявил, что угрозы дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму сохраняются. И объяснил - почему.
По его словам, это связано с деструктивными устремлениями действующей украинской власти, а также с агрессивными действиями националистов.
Высказывания лидеров запрещенного в России экстремистского «Меджлиса крымского-татарского народа» также могут привести к росту преступлений террористического характера. Они уже неоднократно заявляли о том, что готовы к провокациям и проведению диверсионно-террористических актов.
Ранее Николай Патрушев счел уязвимыми для терактов объекты транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Об этом он заявил на совещании по вопросам безопасности на транспорте.
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