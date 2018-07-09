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Эта Рыбка теперь должна больше, чем пушкинская
9 июля 2018, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]
Российский предприниматель Олег Дерипаска выиграл суд против Насти Рыбки и Алекса Лесли. Но получит он не такую сумму, которую хотел отсудить. Исковые требования Дерипаски удовлетворены частично. Судья постановил взыскать со специалистки по соблазнению миллиардеров Насти Рыбки и секс-тренера Алекса Лесли по 500 тысяч рублей с каждого.
Рыбка и Лесли были задержаны в Таиланде, в этом королевстве они находятся в заключении под следствием подозреваемых в организации предоставления секс-услуг. В конце июня следствие было завершено и передано в прокуратуру.
Олег Дерипаска судился с парой из-за распространения информации о его личной жизни. Усть-Лабинский суд Краснодарского края в понедельник, 9 июля, рассмотрел иск бизнесмена к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алекс Лесли) о защите неприкосновенности частной жизни, - сообщает РБК. Судья удовлетворил требования бизнесмена частично. Суд обязал Рыбку и Лесли удалить материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя, а также запретил их хранение и распространение их в будущем.
Адвокат Дерипаски заявил РБК, что "сторона истца удовлетворена решением суда". Адвокат Алекса Лесли Илья Смирнов сообщил, что его подзащитный намерен обжаловать решение суда, так как бизнесмен не согласился пойти на мировое соглашение, они продолжат "добиваться справедливости в вышестоящих инстанциях".
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