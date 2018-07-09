Каскадер Иншаков задержан в центре Москвы с пистолетом
9 июля 2018, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]
Актер и президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков задержан с пистолетом в Москве в Центре международной торговли. Пистолет у задержанного актера оказался травматическим. Официальное разрешение на ношение оружия у звезды сериала "Бригада" есть.
На период проведения чемпионата мира по футболу в Москве и других городах, принимающих мундиаль, не только запрещено ношение оружия, но закрыты все тиры. Оказалось, Иншаков забыл, что в стране действует указ, изданный на период проведения ЧМ-2018, - передает РЕН-ТВ.
В отношении каскадера был составлен протокол об административном правонарушении. Пистолет на время разбирательств у Александра Иншакова изъяли.
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