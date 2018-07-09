Каскадер Иншаков задержан в центре Москвы с пистолетом

Актер и президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков задержан с пистолетом в Москве в Центре международной торговли. Пистолет у задержанного актера оказался травматическим. Официальное разрешение на ношение оружия у звезды сериала "Бригада" есть.

На период проведения чемпионата мира по футболу в Москве и других городах, принимающих мундиаль, не только запрещено ношение оружия, но закрыты все тиры. Оказалось, Иншаков забыл, что в стране действует указ, изданный на период проведения ЧМ-2018, - передает РЕН-ТВ.

В отношении каскадера был составлен протокол об административном правонарушении. Пистолет на время разбирательств у Александра Иншакова изъяли.