Ах, «Алиса», как бы нам встретиться...

Продажи «Яндекс. Станций» стартуют 10 июля в московском магазине компании. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети Facebook.

«Яндекс. Станция» — домашняя мультимедиа-платформа с голосовым помощником Алисой. Устройство умеет проигрывать музыку, искать видео и выводить его на экран телевизора. Голосовой помощник по просьбе владельца гаджета может завести будильник или рассказать сказку на ночь. Станция оснащена матрицей из семи микрофонов, которые отключаются одной кнопкой.

В первый день продаж в демозоне будут находиться сотрудники «Яндекса», которые участвовали в создании устройства. Они расскажут о возможностях новинки и ответят на вопросы пользователей. Посетители магазина смогут опробовать колонку в деле.

В компании пообещали, что в скором времени появится возможность заказать станцию по интернету. Из информации, представленной в «Яндекс. Маркете», следует, что цена одного устройства составляет 9 900 рублей.