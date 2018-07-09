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В школе Еманжелинска откроют радиостанцию

9 июля 2018, 13:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Благодаря содействию депутата Госдумы Анатолия Литовченко в школе для особых детей Еманжелинска откроют собственную радиостанцию. Свое согласие выделить дополнительные 105 тысяч рублей на эти цели выразил глава района Евгений Светлов.

Собственная радиостанция поможет не только полнее выявить таланты и сплотить коллектив, но и социалиализировать ребятишек с нарушениями развития. С такой просьбой директор школы МБОУ «СОШ №14» Галина Никулина пришла к Анатолию Литовченко.

- Необычная школа, необычные дети, которые учатся по специальной программе, - сказал парламентарий. – Образовательный процесс ведется по индивидуальным методикам, поэтому очень важен акцент именно на личностные результаты.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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В школе Еманжелинска откроют радиостанцию 13:52

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РМК представил стенд «ДНК цивилизации: роль меди в развитии человечества»

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//Новости МирТесен



Кубок Семигора по сказочному футболу разыграют в Челябинской области

Кубок Семигора по сказочному футболу разыграют в Челябинской области 06.07 13:22

Футбольный командный турнир, посвященный проходящему в России Чемпионату Мира, пройдет 8 июля в рамках Фестиваля семейных сказочных игр «Изумрудный город» в ФСК «Горка». Как сообщили организаторы мероприятия, турнир будет носить имя хранителя Южного Урала – Царя Семигора. >>

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Этого события ждали 55 лет. Три года назад глава Южного Урала Борис Дубровский направил средства на реконструкцию медресе "Расулия", и сегодня учебное заведение было торжественно открыто. >>
РМК представит на ИННОПРОМе свой стенд «Медь – ДНК цивилизации»

РМК представит на ИННОПРОМе свой стенд «Медь – ДНК цивилизации» 06.07 11:54

В этом году Русская медная компания традиционно представит свои разработки на международной выставке ИННОПРОМ-2018. Она состоится в Екатеринбурге 9-12 июля. >>

//Новости Гнездо.ру

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В Челябинский цирк приезжает шоу «Гиппопотамус»

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На садовых маршрутах Южного Урала установили остановки

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Грязь и разруха – такими более 50 лет были четыре остановки на ЧМЗ. Более 300 жителей района подписали обращение к депутаты Госдумы Владимиру Бурматову с просьбой помочь в благоустройстве города. >>

//Новости Redtram

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Борис Дубровский и митрополит Никодим наградили еще 16 семей-долгожителей

Борис Дубровский и митрополит Никодим наградили еще 16 семей-долгожителей 05.07 14:26

Глава региона Борис Дубровский и митрополит Челябинский и Миасский Никодим вручили почетные награды 16 семьям из Челябинска, которые прожили в браке более полувека. Теперь в их семье появилась медаль «За любовь и верность». >>
Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный посетят Челябинскую область

Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный посетят Челябинскую область 05.07 14:02

Первыми сказочными гостями, которые посетят поместье Семигора, открывающееся в ближайшие выходные в Челябинской области, станут Елена Прекрасная в сопровождении Кощея Бессмертного. Об это сообщили в оргкомитете Фестиваля семейных сказочных игр «Изумрудный город». >>

//Новости ADWILE

Дмитрий Федечкин не станет мэром Миасса 05.07 08:45

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин сегодня утром,5 июля, снял свою кандидатуру с предвыборной гонки на кресло мэра Миасса. В итоге конкурсная комиссия должна выбрать минимум двух кандидатов из восьми претендентов. О причинах своего поступка Дмитрий Федечкин подробно рассказал на своей страничке в соцсети. >>

К обсуждению пенсионной реформы активно подключились профсоюзы 04.07 14:46

Южноуральские профсоюзы активно подключились к обсуждению пенсионной реформы. >>

Венгрия примет участие в выставке Иннопром - 2018 04.07 12:40

Венгрия стала шестой страной, которая примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 (9-12 июля, Екатеринбург) в формате национального стенда. Другие национальные стенды представят Германия, Италия, Словакия, Швейцария и Япония, а также самую масштабную национальную экспозицию представит страна-партнер Республика Корея. >>
Книжные бестселлеры уже продаются в Челябинске

Книжные бестселлеры уже продаются в Челябинске 03.07 18:23

Нашумевшие романы «Амальгама» и «Амальгама 2. Тантамареска» автора Владимира Торина изданы в новом формате покетбук. Небольшие книги в мягком переплете уже поступили в книжные магазины Челябинска. >>

Южноуральские коммунальщики могут ответить за ямы на дорогах 03.07 13:56

Порядка 15 дорог Южного Урала были раскопаны коммунальными службами для починки труб. Они не вернули объекты в первозданный вид, а в некоторых местах и вовсе не огородили опасный участок. Из-за такой ямы 21 июня погиб мотоциклист. >>

Выборы главы Миасса начались сегодня 03.07 13:36

Сегодня, 3 июля, в Миассе стартовали выборы главы. Из 10 претендентов на кресло градоначальника один отсеялся из-за неверно подготовленных документов. Глава города определится 5 июля. Главе Южного Урала Борису Дубровскому доложили о ходе подготовки к заседанию конкурсной комиссии, которая определит кандидатов на кресло мэра Миасса. >>

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В Челябинске открывается «Школа предпринимательства»

В Челябинске открывается «Школа предпринимательства» 03.07 12:53

В "Территории Бизнеса" открыт набор в "Школу предпринимательства". К участию приглашаются действующие предприниматели, желающие получить новые знания, решить проблемы в бизнесе, найти новые инструменты для увеличения прибыли. Старт проекта - 9 июля. >>

В «Парковом-2» не построят один многоквартирный дом 03.07 12:51

Застройщику отказали в строительстве одного многоквартирного дома в микрорайоне «Парковый-2», так как он не был запланирован на первоначальной карте. Еще два дома под вопросом – их также не было предусмотрено, но 38 квартир уже продано. >>
Борис Дубровский оценил ход реконструкции семейного парка "Рифей"

Борис Дубровский оценил ход реконструкции семейного парка "Рифей" 03.07 12:45

Сегодня, 3 июля, глава региона Борис Дубровский оценил ход второго этапа реконструкции семейного парка "Рифей". После его окончания с осени этого года намечены работы по третьему этапу. Как преобразится парк? >>

В Челябинске развернули сразу три лаборатории по оценке качества воздуха 03.07 12:32

Сегодня, 3 июля, сразу три передвижные лаборатории по оценке качества воздуха появились в столице Южного Урала. Где они расположены? >>
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Бригада энергетиков Златоустовских электрических сетей победили в конкурсе профмастерства. Им необходимо было продемонстрировать свои знания и умения по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ. >>

В Екатеринбурге пройдёт выставка «Иннопром – 2018» 02.07 21:47

В Екатеринбурге с 9 по 12 июля пройдёт международная промышленная выставка «Иннопром – 2018». Она проводится ежегодно с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из 105 стран мира. >>

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