В школе Еманжелинска откроют радиостанцию

Благодаря содействию депутата Госдумы Анатолия Литовченко в школе для особых детей Еманжелинска откроют собственную радиостанцию. Свое согласие выделить дополнительные 105 тысяч рублей на эти цели выразил глава района Евгений Светлов.

Собственная радиостанция поможет не только полнее выявить таланты и сплотить коллектив, но и социалиализировать ребятишек с нарушениями развития. С такой просьбой директор школы МБОУ «СОШ №14» Галина Никулина пришла к Анатолию Литовченко.

- Необычная школа, необычные дети, которые учатся по специальной программе, - сказал парламентарий. – Образовательный процесс ведется по индивидуальным методикам, поэтому очень важен акцент именно на личностные результаты.