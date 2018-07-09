Средняя пенсия неработающих пенсионеров к 2024 году увеличится на 35%
9 июля 2018, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
К 2024 году средний уровень пенсий неработающих российских пенсионеров увеличится на 35 процентов по сравнению с показателями текущего года. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов.
По словам главы ведомства, уже в будущем году размер пенсии неработающих пенсионеров возрастет на тысячу рублей, а через шесть лет – уровень выплат будет достигать 20 тысяч рублей, передает ТАСС.
Соответствующую информацию Силуанов предоставил в рамках своего выступления на парламентских слушаниях в Госдуме, темой которых стали основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
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