Средняя пенсия неработающих пенсионеров к 2024 году увеличится на 35%

К 2024 году средний уровень пенсий неработающих российских пенсионеров увеличится на 35 процентов по сравнению с показателями текущего года. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов.

По словам главы ведомства, уже в будущем году размер пенсии неработающих пенсионеров возрастет на тысячу рублей, а через шесть лет – уровень выплат будет достигать 20 тысяч рублей, передает ТАСС.

Соответствующую информацию Силуанов предоставил в рамках своего выступления на парламентских слушаниях в Госдуме, темой которых стали основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.