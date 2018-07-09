В Крыму 30% детей страдают ожирением

Главный педиатр России академик Александр БАРАНОВ рассказал о важнейших проблемах подрастающего поколения в России, в частности в Крыму, пишут "Аргументы недели-Крым".

По его словам, исследование состояния здоровья детей в России показало, что до 30% детей имеют избыточную массу тела.

«Сегодня проблема ожирения — одна из главных у педиатров, потому что она связана с другими грозными болезнями, прежде всего с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А мы видим, что сегодня инфаркт миокарда и инсульты молодеют, и это как раз связано с распространением ожирения. Поэтому нам нужна очень серьезная программа, связанная прежде всего с оздоровлением школьного питания. Необходимо в обязательном порядке исключить из него высокоэнергетические напитки и тому подобные продукты», – сказал БАРАНОВ в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что в кавказских регионах у детей зафиксировано больше всего нарушений со стороны нервной системы, так как там до сих пор много наследственных патологий из-за родственных браков.

А в Крыму, по словам врача, оказалось очень много детей с повышенной массой тела.