Чем латиноамериканские болельщики отличаются от европейских

Жизнерадостная, разговорчивая и энергичная Диана Рудная – типичный волонтёр чемпионата мира по футболу 2018. Основная локация её волонтёрской работы – московский аэропорт Шереметьево, но и в свободные часы Диана прогуливается по самым оживлённым улицам Москвы, вдруг кому-то из блуждающих фанатов понадобится помощь. Наша молодёжная часть редакции побеседовала с Дианой и узнала некоторые подробности о жизни волонтёра в самый разгар ЧМ.

- Вы целенаправленно шли к тому, чтобы стать волонтёром чемпионата мира по футболу или это была спонтанная идея?

- Я впервые задумалась об этом еще тогда, когда Россию только выбрали страной-хозяйкой ЧМ 2018. После этого с нетерпением ждала, когда наконец-то объявят даты начала подачи заявлений на волонтёрство, и сразу же отправила свою заявку, как это тало возможным. Так что для меня волонтёрство и ЧМ в принципе – очень долгожданное событие.

- Вы являетесь волонтёром оргкомитета или городским волонтёром? Или от какой организации Вы выступаете волонтёром?

- Я волонтер оргкомитета, организация на которую мы работаем – это ФИФА.

- Сложно ли было пройти отбор кандидатов в волонтеры ЧМ-2018? Какие были требования? Большой ли конкурс?

- Всего более 150 тысяч человек подали заявки в волонтеры ЧМ-2018, что стало рекордом за всю историю турнира. Среди всех этих кандидатов для участия в Мундиале было отобрано 15 тысяч волонтеров. Получается, что на одно место претендовали порядка 10 человек, что может сравниться с конкурсом в лучшие ВУЗы страны. (Многие ребята, включая меня, также подавали заявки на участие в Кубке Конфедераций 2017).

Сам отбор был не столько сложным, сколько долгим. Со времени подачи заявления на участие в волонтерской программе ЧМ до самого ЧМ прошло 2,5 года. Отбор был поэтапным: сначала онлайн-тестирование, потом собеседование, потом многочисленные тренинги. Все это нужно было для того, чтобы выявить среди всех кандидатов самых ответственных, трудолюбивых, позитивных, приветливых и способных ребят, которые смогли бы достойно представить нашу страну на таком грандиозном мероприятии.

- В каком городе Вы реализуете свои волонтёрские назначения и в каких функциональных направлениях Вы задействованы? В каких локациях вы работаете чаще всего?

- Матчи ЧМ проходили в 11 городах России, в каждом из которых работали свои волонтеры. Благодаря тому, что волонтерская программа ЧМ подразумевает огромное количество функций, каждый волонтер изначально мог выбрать то место, в котором ему было бы интереснее работать. Это мог быть и медиацентр, и отель, и аэропорт, и, конечно же, сам стадион. Я лично и на Кубке Конференций, и на ЧМ работала в аэропорту и ни разу не жалею о своём выборе!

- Какой график Вашей работы? Чувствуется ли усталость от необходимости срочного выполнения массы задач или, наоборот, порой скучаете на своём посту?

- График также различается в зависимости от функции. Мы, например, работаем в аэропорту практически каждый день, у нас есть утренние, дневные и ночные смены. Работы на ЧМ невпроворот, и волонтерам всегда есть, чем заняться. Наибольшая нагрузка была, конечно же, в первую неделю ЧМ, когда прилетала основная часть зрителей: были дни, когда я за всю смену даже ни разу не присела. Но про усталость в данном случае говорить не приходится, потому что ни с чем не сравнимая атмосфера ЧМ и болельщики, приехавшие со всех концов света, чтобы поддержать свою сборную, заряжают настолько, что хочется работать 24/7.

- На каком языке вы общаетесь с фанатами? Были ли случаи непонимания друг друга?

- У всех ребят довольно приличный уровень языковой подготовки. На английском говорят практически все. Многие волонтеры знают сразу несколько иностранных языков: испанский, немецкий, французский, итальянский. Но среди всех языков стоит, пожалуй, выделить испанский, он на ЧМ особо востребован. Большая часть всех фанатов, которые вообще приехали на Мундиаль, – из Латинской Америки, и очень многие из них либо вообще не говорят по-английски, либо говорят очень плохо, так что волонтеры с испанским на сменах никогда не скучают.

Трудности перевода бывают разве что с китайскими гостями, но и с ними мы в итоге как-то находим общий язык, подключая всевозможные онлайн-переводчики или просто жестикуляцию.

- Какие проблемы и вопросы у гостей ЧМ возникают чаще всего?

- Если говорить конкретно о нашей функции, то, когда мы не занимаемся встречей официальных лиц и гостей FIFA, мы объясняем болельщикам, как им лучше добраться до их отелей, центра города или других городов, оказываем им помощь с переводом, помогаем с оформлением различных документов, рассказываем, куда стоит сходить в Москве, даем полезные лайфхаки и просто стараемся сделать так, чтобы они чувствовали себя как дома.

- Была ли ситуации, когда Вам или Вашим коллегам удавалось оказать реальную помощь иностранным болельщиам, столкнувшимися с непредвиденными трудностями?

- Очень часто мы выручаем в такие моменты, когда сотрудники аэропорта отказываются помогать или оказываются некомпетентными в некоторых вопросах, так нам удаётся оказать наиболее оперативную реальную помощь.

- Сложно ли отличать латиноамериканцев от европейцев? Какие различия в менталитете представителей тех или иных стран Вы для себя вывели?

- За время ЧМ мы встретили такое количество фанатов, что уже с легкостью можем с расстояния определить, кто откуда приехал. На самом деле, различия между европейскими и латиноамериканскими болельщиками весьма существенные: это выражается и в и поведении, и во внешнем виде, и в манере общения. Так, например, латиноамериканцы практически всегда прилетают в форме своей национальной сборной, в то время как европейцы по большей части всё-таки предпочитают путешествовать в обычной одежде. Болельщики из Латинской Америки всегда прилетают в прекрасном настроении, улыбаются, смеются, очень радуются, когда с ними говорят по-испански. Они более общительны, эмоциональны, всегда горячо благодарят нас за помощь, могут даже обнять и поцеловать. А однажды за помощь с такси одному из волонтеров из нашей смены мексиканец даже подарил свою шляпу-сомбреро! Европейцы в этом плане чуть более сдержанны, но не менее приятны. Как правило за помощью они обращаются реже, чем латиноамериканцы, так как прилетают более подготовленными к поездке. Если же помощь им все-таки необходима, они сначала всегда очень вежливо узнают, есть ли у нас минутка, чтобы им помочь, а потом уже начинают разъяснять, в чем дело.

- Были ли какие-то абсурдные или курьёзные ситуации в Вашей волонтёрской практике?

- Однажды я шла по центру мимо ГУМа, и тут меня резко кто-то остановил. Оказалось, что это были двое мужчин, которым я за несколько дней до этого помогла в аэропорту. Мы с ними немного поговорили, они сказали, что им очень нравится в Москве и что ЧМ прекрасно организован, а я объяснила им, где можно купить сувениры с символикой ЧМ. До сих не могу понять, как они запомнили меня и узнали среди огромной толпы болельщиков.

- Довольны ли Вы своим решением принять участие в волонтёрской работе чемпионата мира по футболу 2018?

- Ни разу не пожалела о своём решении! Участие в волонтерской программе ЧМ – одно из самых ярких событий в моей жизни, и не хочется даже думать, что скоро оно закончится. Быть в самом центре праздника такого масштаба, наблюдать за Мундиалем изнутри и помогать в его организации – возможность, которая предоставляется один раз в жизни, и я безгранично рада, что не упустила такой шанс.

Об особенностях волонтёрской работы на ЧМ-2018 узнавала Ольга Новикова.