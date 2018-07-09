Департамент здравоохранения Москвы изменил правила посещения всех больниц
9 июля 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
Департамент здравоохранения Москвы изменил правила посещения всех столичных больниц. Теперь в Москве законно родственники смогут навещать больных в отделениях реанимации и отделениях интенсивной терапии всех клиник, - сообщает m24.ru.
Посещать родственника, по новым правилам, можно круглосуточно. Правила посещений были утверждены Департаментом здравоохранения столицы. Посетителям рекомендуют соблюдать требования по тишине и чистоте и учитывать работу врачей, медицинских сестер и санитарок стационара.
Руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун подчеркнул, что больным очень важна поддержка родных и близких людей.
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