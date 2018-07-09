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Уникальный Музей ВВС в Монино будет ликвидирован
9 июля 2018, 11:25 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
В редакции «Аргументов недели» оказался приказ заместителя Главкома ВКС С. Мещерякова директору Центрального музея ВС РФ. В нем, в частности, говорится, что С. Шойгу на заседании коллегии Минобороны в конце мая отдал поручение о передислокации авиационной техники из знаменитого во всем мире Музея ВВС в Монино в парк «Патриот».
В приказе Мещерякова предписывается пропустить в Монино представителей ВКС и предприятий промышленности, чтобы они провели техническую экспертизу на предмет передислокации. Как рассказали «АН» несколько сотрудников музея, специалисты Минобороны уже были там, «походили, посмотрели, уехали, ничего не сказав по существу».
Но по дорогам общего пользования такие экспонаты из-за массогабаритных ограничений не провезешь, а разборке-сборке они не подлежат. Также большинство экспонатов монинского авиамузея невозможно перевезти и по воздуху, например, на внешней подвеске Ми-26.
Можно, конечно, их распилить «болгаркой», а затем сварить и покрасить, но это уже будут не аутентичные самолеты и вертолеты, а «новодел». Надо отметить, что это не первая попытка «передислоцировать» экспонаты Музея ВВС из Монино за 100 км. в кубинский парк «Патриот». Но в том случае два года назад вмешался могущественный комитет обороны Госдумы. И ситуацию «заморозили».
Есть заключение профессиональных экспертов из КБ «Туполева» и Яковлева. Вот что написали «туполевцы»: «части конструкции, даже разобранные по стыковочным узлам, превышают размер, допустимый к перевозке наземным транспортом из-за невозможности проезда под мостами, путепроводами, линиями электропередачи. Расчленение конструкции на более мелкие части приведёт к невозможности последующей сборки, т.к. для этого нужны заводские условия. Стоимость таких работ превысит стоимость работ по постройке самолёта заново.
На основании вышеизложенного считаем, что экспонаты Центрального музея ВВС г. Монино не подлежат транспортировке».
Более того, экспонаты (летательные аппараты) в Музее ВВС принадлежат Государственному музейному фонду - Министерству культуры РФ. И только территория и здания находятся в собственности Минобороны. По данным «АН», ведомство Мединского не одобряет инициативы «передислокации» уникальных самолетов и вертолетов в парк «Патриот».
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