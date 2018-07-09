Из-за смены гарантирующего поставщика электроэнергии на Южном Урале энергетики ОАО «МРСК Урала» рассказали, кому нужно перезаключать договоры.

Договоры необходимо перезаключать представителям бюджетных организаций и управляющим компаниям. Для физических лиц это необязательно. Добавим, что за июнь 2018 года счета абонентам будут выставлены еще прежней компанией – ПАО «Челябэнергосбыт». Их оплата должна быть произведена в обязательном порядке, но только за июнь. Аванс за июль платить не надо. Если вы переплатили в ЧЭС, то необходимо написать в их адрес соответствующее заявление – переплату вернут.

Квитанции за июль все потребители получат уже с новыми реквизитами в августе. Тарифы на оплату электричества не изменятся.

Новые реквизиты ОАО «МРСК Урала»:

р/сч 40702810816540044157

Банк получателя: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Место нахождения Банка получателя: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67

ИНН 7707083893, КПП 667143001

ОГРН 1027700132195, ОКПО 09254104

БИК 046577674

к/с 30101810500000000674

Сейчас энергетики организуют максимум удобных каналов для передачи данных по счетчикам. На все вопросы вам ответят по электронной почте delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru или бесплатному телефону горячей линии 8 800 2501 220. Кроме того, на сайте ОАО «МРСК Урала» открыт новый раздел со всеми пояснениям.и