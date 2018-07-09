«МРСК Урала» рассказали, кому нужно перезаключать договоры
9 июля 2018, 11:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Из-за смены гарантирующего поставщика электроэнергии на Южном Урале энергетики ОАО «МРСК Урала» рассказали, кому нужно перезаключать договоры.
Договоры необходимо перезаключать представителям бюджетных организаций и управляющим компаниям. Для физических лиц это необязательно. Добавим, что за июнь 2018 года счета абонентам будут выставлены еще прежней компанией – ПАО «Челябэнергосбыт». Их оплата должна быть произведена в обязательном порядке, но только за июнь. Аванс за июль платить не надо. Если вы переплатили в ЧЭС, то необходимо написать в их адрес соответствующее заявление – переплату вернут.
Квитанции за июль все потребители получат уже с новыми реквизитами в августе. Тарифы на оплату электричества не изменятся.
Новые реквизиты ОАО «МРСК Урала»:
р/сч 40702810816540044157
Банк получателя: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения Банка получателя: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67
ИНН 7707083893, КПП 667143001
ОГРН 1027700132195, ОКПО 09254104
БИК 046577674
к/с 30101810500000000674
Сейчас энергетики организуют максимум удобных каналов для передачи данных по счетчикам. На все вопросы вам ответят по электронной почте delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru или бесплатному телефону горячей линии 8 800 2501 220. Кроме того, на сайте ОАО «МРСК Урала» открыт новый раздел со всеми пояснениям.и
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