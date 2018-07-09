Опубликованы 10 советов, как лучше проехать по Крымскому мосту

Опубликованы 10 советов туристам, добирающимся в Крым на автомобильном транспорте, как лучше проехать по Крымскому мосту. Советы водителям и путешественникам составил инфоцентр «Крымский мост».

Эти советы пригодятся и тем, кто уже возвращается с полуострова, - сообщается на сайте издания moymotor.ru.

1. Посидите на дорожку на скамье «Крымский мост», которая установлена на смотровой площадке с видом на стройку века. Скамейски установлены на двух берегах Керченского пролива, как в Крыму, так и в Тамани.

2 Сделайте селфи с Лермонтовым. Помните «Герой нашего времени»? «Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить…», - писал поэт. Памятник в Тамани ему стоит.

3. Запаситесь креветками для кота Мостика. Если повезет, туристы могут встретиться с самым главным усатым-полосатым блогером. Кот Мостик ведет блог от имени инфоцентра «Крымский мост».

4. Врубите гимн строителей Крымского моста «Я забиваю сваю». Автор и исполнитель композиции – Константин Хоменко, проектировщик из Санкт-Петербурга, разработавший проект сооружения. Он не является профессиональным музыкантом.

5. Перед поездкой изучите дельфинов, обитающих в Черном море. Не перепутайте афалинов и белобочек.

6. Загадайте желание под аркой Крымского моста. Абсолютно любое.

7. Подниметесь на гору Митридат. Зесь сохранились руины античного города Пантикапея. И именно с горы открывается лучший вид на новый мост, соединивший полуостров и материковую часть России.

8. Загляните на рыбный рынок. В Керчи есть хороший рыбный рынок, где продают местный деликатес – боттарга. Это приготовленная по особому рецепту икра придется по вкусу всем.

9. Подмигните грифонам. Эти мифические существа стоят на выезде из Керчи, охраняя дорогу и прилегающие места уже более двух тысяч лет.

10. Запаситесь терпением. Пока новые дороги в Крыму построены еще не все...

Автомобильное движение по «Крымскому мосту» запущено в мае 2018 года

Что касается грузовых машин весом более 3,5 тонны, то им проезд по Крымскому мосту пока запрещен, добраться до материковой части России с полуострова и в обратном направлении они могут через Керченскую паромную переправу. Поезда по Крымскому мосту должны пойти в 2019 году.