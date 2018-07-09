//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Актриса Екатерина Климова показала спину в синяках
- Юлия Ковальчук впервые публично заговорила о смерти Жанны Фриске
- Как Ксения Собчак отметила День семьи, любви и верности
- Экс-участницу "Дома-2" Анастасию Тарасюк похоронили на Троекуровском кладбище
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Опубликованы 10 советов, как лучше проехать по Крымскому мосту
9 июля 2018, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]
Опубликованы 10 советов туристам, добирающимся в Крым на автомобильном транспорте, как лучше проехать по Крымскому мосту. Советы водителям и путешественникам составил инфоцентр «Крымский мост».
Эти советы пригодятся и тем, кто уже возвращается с полуострова, - сообщается на сайте издания moymotor.ru.
1. Посидите на дорожку на скамье «Крымский мост», которая установлена на смотровой площадке с видом на стройку века. Скамейски установлены на двух берегах Керченского пролива, как в Крыму, так и в Тамани.
2 Сделайте селфи с Лермонтовым. Помните «Герой нашего времени»? «Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить…», - писал поэт. Памятник в Тамани ему стоит.
3. Запаситесь креветками для кота Мостика. Если повезет, туристы могут встретиться с самым главным усатым-полосатым блогером. Кот Мостик ведет блог от имени инфоцентра «Крымский мост».
4. Врубите гимн строителей Крымского моста «Я забиваю сваю». Автор и исполнитель композиции – Константин Хоменко, проектировщик из Санкт-Петербурга, разработавший проект сооружения. Он не является профессиональным музыкантом.
5. Перед поездкой изучите дельфинов, обитающих в Черном море. Не перепутайте афалинов и белобочек.
6. Загадайте желание под аркой Крымского моста. Абсолютно любое.
7. Подниметесь на гору Митридат. Зесь сохранились руины античного города Пантикапея. И именно с горы открывается лучший вид на новый мост, соединивший полуостров и материковую часть России.
8. Загляните на рыбный рынок. В Керчи есть хороший рыбный рынок, где продают местный деликатес – боттарга. Это приготовленная по особому рецепту икра придется по вкусу всем.
9. Подмигните грифонам. Эти мифические существа стоят на выезде из Керчи, охраняя дорогу и прилегающие места уже более двух тысяч лет.
10. Запаситесь терпением. Пока новые дороги в Крыму построены еще не все...
Автомобильное движение по «Крымскому мосту» запущено в мае 2018 года
Что касается грузовых машин весом более 3,5 тонны, то им проезд по Крымскому мосту пока запрещен, добраться до материковой части России с полуострова и в обратном направлении они могут через Керченскую паромную переправу. Поезда по Крымскому мосту должны пойти в 2019 году.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
В официальном журнале ЕС опубликовали решение о продлении санкций в отношении РФ
//Новости Гнездо.ру
//В мире
В Турции сегодня состоится церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
Новость о продавщице, прокалывавшей презервативы иностранцам, оказалась фейком
//Общество
Чем латиноамериканские болельщики отличаются от европейских
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
Британия намерена увеличить военное присутствие в Северной Атлантике из-за РФ
//Общество
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
Способное уничтожить две трети фронта в Донбассе оружие ДНР показали на видео
//Культура
Стало известно, когда и где состоятся похороны писателя Валерия Ганичева
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
Эксперт высказался о создании в РФ самолета для поражения военных спутников
//Туризм
Путевые заметки. Финляндия. Часть первая. Город двух государств, Лапландия
//Спорт
Собчак поддержала Смолова: "Я ненавижу когда начинается травля"
//В мире
СМИ узнали о разгроме перешедших в наступление в Сирии боевиков из России
Экс-участницу "Дома-2" Анастасию Тарасюк похоронили на Троекуровском кладбище
//В мире
Анна Цуканова-Котт раскрыла секрет идеальной фигуры после родов
//Общество
Росстат раскрыл разницу в доходах самых богатых и самых бедных россиян
//В мире
ПВО Сирии подбили израильский военный самолет, атаковавший Хомс
//Политика
//В мире
В Таиланде приостановлена операция по спасению из пещеры детей
//Общество
"Ты - полное ничтожество", документальное кино как доказательство в суде