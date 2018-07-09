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После чемпионата мира силовиков ждут новые кресла
9 июля 2018, 10:38 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
Как стало известно «Аргументам недели», настоящий «звездопад» в виде новых званий, назначений и государственных наград ожидает российских силовиков после завершения футбольного праздника, действительно проведенного на высочайшем уровне безопасности.
Самым знаковым повышением, вероятно, станет перевод начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенанта Сергея Умнова в центральный аппарат МВД на пост заместителя министра. Как утверждают собеседники «АН», «Сергей Павлович уже прошел все необходимые проверки и собеседования, в том числе и в администрации президента. При этом выбор Умнова не навязан «сверху». Начальника питерского главка на повышение рекомендовал сам министр. И наверху согласились с этой кандидатурой».
В биографии Владимира Колокольцева и Сергея Умнова много общего. Они начинали службу в ППС, затем перешли в уголовный розыск. Оба работали в РУОП и только затем пересели в кресла руководителей. Как говорят в МВД, «Умнову сейчас необходимо набраться «центрального» опыта. Главк, даже питерский, это всего лишь главк. А служба заместителем министра – это вся страна. Для дальнейшего роста нужно понимание, что происходит во всей «конторе» в целом».
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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