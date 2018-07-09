Крым журналистам теперь до лампочки. Будут вкручивать
9 июля 2018, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]
Крымское ноу-хау одобрено региональным отделением Союза журналистов и будет проводиться в рамках поручений президента Владимира ПУТИНА об энергосбережении и повышении качества жизни населения, пишут "Аргументы недели-Крым".
Как сообщают организаторы проекта он будет социальным (то ли потому что бесплатный, то ли потому что направлен на помощь людям). Журналисты вместе с представителями пресс-служб различных республиканских ведомств будут вкручивать лампочки в неосвещенных подъездах крупных городов Крыма. Поход с лампочками назван «Мы освещаем вашу жизнь!».
Акция однодневная и авторы как-то связывают ее с выполнением поручений президента страны об энергосбережении и повышении качества жизни россиян.
После выполнения добрых дел журналистов обещают покормить. Кормить представителей пресс-служб не будут.
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