Крым журналистам теперь до лампочки. Будут вкручивать

Крымское ноу-хау одобрено региональным отделением Союза журналистов и будет проводиться в рамках поручений президента Владимира ПУТИНА об энергосбережении и повышении качества жизни населения, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как сообщают организаторы проекта он будет социальным (то ли потому что бесплатный, то ли потому что направлен на помощь людям). Журналисты вместе с представителями пресс-служб различных республиканских ведомств будут вкручивать лампочки в неосвещенных подъездах крупных городов Крыма. Поход с лампочками назван «Мы освещаем вашу жизнь!».

Акция однодневная и авторы как-то связывают ее с выполнением поручений президента страны об энергосбережении и повышении качества жизни россиян.

После выполнения добрых дел журналистов обещают покормить. Кормить представителей пресс-служб не будут.